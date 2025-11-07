Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хулио Веласкес: Наясно съм с тези, с които ще започнем мача

Хулио Веласкес: Наясно съм с тези, с които ще започнем мача

7 Ноември, 2025 12:24 535 2

  • треньорът-
  • левски -
  • хулио веласкес-
  • цска-
  • първа лига -
  • дерби

Треньорът на Левски говори преди мача с ЦСКА

Хулио Веласкес: Наясно съм с тези, с които ще започнем мача - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес подчерта, че макар и актуалната форма да е важна и за неговия тим, и за ЦСКА, той подхожда към двубоя с отговорност и отдаденост, фокусирайки се върху това как неговият отбор да покаже своите силни страни.

Срещата е утре, 8 ноември от 15:00 часа.

Наставникът е наясно с потенциала на ЦСКА и техните опасни индивидуалности, но има пълно доверие на всички свои играчи, без да прави разлики между млади и опитни, а избира състава според най-доброто представяне.

"Моменталната форма на отборите винаги имат своето значение, макар че е ясно какъв заряд имат такива мачове като утрешния. Влизаме в него с отговорност, отдаденост и работим усилено", каза треньорът, цитиран от gong.bg.

Веласкес отбеляза, че въпреки емоционалния заряд и еднаквите имена, този мач е различен от предходния заради промените в отборите и текущите моменти в сезона, но се надява на положителен резултат за Левски.

"Фокусът е върху това как изглежда като цяло ЦСКА, но винаги обръщаме внимание и на детайли около индивидуалното представяне на някои футболисти. Говорим за отбор със сериозен потенциал, като вземем под внимание бюджетът, с който стартираха в този сезон, което им позволява да имат потенциал. Наясно сме, че в последната част от терена, разполагат с добри футболисти. Показаха добри игри и спечелиха последните мачове, по-убедителни и по-консистентни изглеждат. Имат играчи като Годой и Питас, на които ако оставиш пространство, ще имаш проблем", коментира той.

"Имам абсолютно доверие на всички играчи. Важно е да покажем нашите силни страни. Наясно съм с тези, с които ще започнем мача", каза още Веласкес.

"Единственото, по което си приличат двете ситуации от последния мач, е имената на двата отбора. В даден мач винаги има значение профилът на играчите и как те си взаимодействат – различни футболисти, различни треньори, в нашия тим също има промени. Различни са моментите, в които се намираме в сезона. Но си приличат по емоциите, които създават този тип мачове и имената на отборите. Надявам се на положителен резултат в наша полза."

"Моят фокус е изцяло върху футболния мач утре. Интерес то Русия, Танзания или Корея, 0 е енергията, която ще вложа към това. Интересът означава, че нашите играчи се справят добре на терена. Не виждам смисъл да говоря за трансфери", сподели още треньорът.

"По един и същи начин гледам на младите и на опитните играчи, не е водеща възрастта, а балансът в състава. Залагам на тези, които ще се представят най-добре в мача."

"Не съм казал, че е по-голям или по-малък бюджетът на съперника, не съм правила сравнителна характеристика. Фокусиран съм върху моя отбор и не искам да правя подобни сравнения. Представлявам голям клуб с изключителна история, наша отговорност е да се представяме на нивото, на това, което изисква емблемата – не само в мача срещу ЦСКА, а във всички мачове. Не искам да влизам в сравнителна характеристика. Изключително много уважавам съперника", уточни наставникът.

Запитан за феновете на Левски, които изкупиха билетите за мача с ЦСКА, той отговори: "Благодаря от цялото си сърце на феновете."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧервенСеляк

    1 6 Отговор
    Болката ви ще е голяма !!!

    Коментиран от #2

    12:39 07.11.2025

  • 2 Ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЧервенСеляк":

    Ще видим чуя болка ще е по голяма.Във футбола винаги стават изненади но не виждам със какво Припсовете могат да изненадат Левски.

    13:17 07.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ