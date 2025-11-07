Новини
Изабелла Шиникова на полуфинал на двойки в Либерец

7 Ноември, 2025 13:36 368 0

Българката и японката Маюка Айкауа победиха убедително Маркета Петружелова (Чехия) и Лиляна Гайдошова (Словакия)

Изабелла Шиникова на полуфинал на двойки в Либерец - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на твърди кортове в Либерец (Чехия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и японката Маюка Айкауа, поставени под №3 в схемата, победиха убедително Маркета Петружелова (Чехия) и Лиляна Гайдошова (Словакия) с 6:0, 6:3. Срещата продължи 50 минути.

Те спечелиха първите осем гейма в двубоя, в който доминираха изцяло.


В спор за място на финала Шиникова и Айкауа ще играят по-късно днес с вторите поставени Луцие Хавличкова (Чехия) и Лучия Чирич Багарич (Хърватия).


