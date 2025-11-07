Новини
Спорт »
Баскетбол »
Голямото баскетболно дерби между Барселона и Реал Мадрид разтърсва Евролигата тази вечер

Голямото баскетболно дерби между Барселона и Реал Мадрид разтърсва Евролигата тази вечер

7 Ноември, 2025 14:34 441 1

  • барселона -
  • реал мадрид -
  • баскетбол-
  • евролигата-
  • испания-
  • ел класико

Ел Класико започва точно в 21:30 часа

Голямото баскетболно дерби между Барселона и Реал Мадрид разтърсва Евролигата тази вечер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният сблъсък между вечните съперници Барселона и Реал Мадрид ще разпали страстите на баскетболните фенове днес, когато двата гранда се изправят един срещу друг в рамките на 9-ия кръг от Евролигата. Каталунската арена "Палау Блауграна" ще бъде арена на това зрелищно Ел Класико, което започва точно в 21:30 часа.

Барселона в момента заема седмото място във временното класиране с актив от пет победи и три поражения и ще се опитат да затвърдят добрата си форма пред собствена публика. В последния си двубой в турнира "блаугранас" измъкнаха драматичен успех като гости срещу Партизан, завършвайки при резултат 78:76.

От своя страна, столичният Реал Мадрид, които се намират на десетата позиция с четири победи и четири загуби, ще търсят реванш и изкачване в класирането. "Белият балет" впечатли в предишния си мач, разгромявайки действащия шампион Фенербахче с категоричното 84:58.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    0 0 Отговор
    ви се отксна от сърцето да напишете нещо за Евролигата? Обикновенно само НБА.. и Везенков?

    14:42 07.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ