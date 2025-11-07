Голямото баскетболно дерби между Барселона и Реал Мадрид разтърсва Евролигата тази вечер

Дългоочакваният сблъсък между вечните съперници Барселона и Реал Мадрид ще разпали страстите на баскетболните фенове днес, когато двата гранда се изправят един срещу друг в рамките на 9-ия кръг от Евролигата. Каталунската арена "Палау Блауграна" ще бъде арена на това зрелищно Ел Класико, което започва точно в 21:30 часа.

Барселона в момента заема седмото място във временното класиране с актив от пет победи и три поражения и ще се опитат да затвърдят добрата си форма пред собствена публика. В последния си двубой в турнира "блаугранас" измъкнаха драматичен успех като гости срещу Партизан, завършвайки при резултат 78:76.

От своя страна, столичният Реал Мадрид, които се намират на десетата позиция с четири победи и четири загуби, ще търсят реванш и изкачване в класирането. "Белият балет" впечатли в предишния си мач, разгромявайки действащия шампион Фенербахче с категоричното 84:58.