Спортът по ТВ в събота (8 ноември)

09.30 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, волна програма, мъже - Евроспорт 2
12.00 Футбол: Локомотив Сф – Ботев Враца - Диема спорт
12.00 Мото GP: втора тренировка за Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2
12.30 Автомобилизъм: 8 часа на Бахрейн - Евроспорт 2
12.50 Мото GP: квалификация за Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2
13.30 Снукър: Международен шампионат, полуфинал - Евроспорт 1
14.00 Футбол: Хановер – Дармщад - Диема спорт 3
14.15 Мото Е: първо състезание за Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2
14.30 Футбол: Тотнъм – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2
14.30 Футбол: Блекбърн – Дарби Каунти - Нова спорт
14.40 Мото 3: Мото 2, квалификация за Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2
15.00 Футбол: Левски – ЦСКА - Диема спорт
15.00 Футбол: Жирона – Алавес - МАХ Спорт 4
15.50 Колокрос: Европейско първенство в Миделкерке, жени - Евроспорт 2
16.00 Футбол: Комо – Каляри - МАХ Спорт 3
16.00 Формула 1: спринт за Гран при на Бразилия - Диема спорт 3
16.30 Футбол: Унион – Байерн - Диема спорт 2
16.30 Футбол: Хамбургер – Борусия (Д) - Нова спорт
16.30 БМХ: Световен шампионат, Риад, фрийстайл парк - Евроспорт 1
17.00 Футбол: Евертън – Фулъм - Диема спорт 3
17.00 Тенис: турнир в Атина, финал - МАХ Спорт 1
17.00 Мото GP: спринт, Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2
17.10 Автомобилизъм: 8 часа на Бахрейн - Евроспорт 2
17.15 Футбол: Севиля – Осасуна - МАХ Спорт 4
18.00 Футбол: Локомотив Пд – Берое - Диема спорт
18.10 Мото Е: второ състезание за Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2
18.50 БМХ: Световен шампионат, Риад, фрийстайл парк - Евроспорт 1
19.00 Футбол: Ювентус – Торино - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: Дея – Левски - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: Атлетико Мадрид – Леванте - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: Съндърланд – Арсенал - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Борусия (М) – Кьолн - Нова спорт
19.45 Футбол: Сейнт Мирън – Хибърниън - Ринг тв
20.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Бразилия - Диема спорт 3
20.20 Футбол: Марсилия – Брест - Диема спорт
21.30 Футбол: Кайзерслаутерн – Херта - Нова спорт
21.45 Футбол: Парма – Милан - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Еспаньол – Виляреал - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Челси – Уулвърхемптън - Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2
22.30 Футбол: Санта Клара – Спортинг - Ринг тв
22.30 Хокей: НХЛ, Нашвил – Далас - МАХ Спорт 2
