Спортът по ТВ в събота (8 ноември)

09.30 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, волна програма, мъже - Евроспорт 2

12.00 Футбол: Локомотив Сф – Ботев Враца - Диема спорт

12.00 Мото GP: втора тренировка за Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2

12.30 Автомобилизъм: 8 часа на Бахрейн - Евроспорт 2

12.50 Мото GP: квалификация за Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2

13.30 Снукър: Международен шампионат, полуфинал - Евроспорт 1

14.00 Футбол: Хановер – Дармщад - Диема спорт 3

14.15 Мото Е: първо състезание за Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2

14.30 Футбол: Тотнъм – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2

14.30 Футбол: Блекбърн – Дарби Каунти - Нова спорт

14.40 Мото 3: Мото 2, квалификация за Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2

15.00 Футбол: Левски – ЦСКА - Диема спорт

15.00 Футбол: Жирона – Алавес - МАХ Спорт 4

15.50 Колокрос: Европейско първенство в Миделкерке, жени - Евроспорт 2

16.00 Футбол: Комо – Каляри - МАХ Спорт 3

16.00 Формула 1: спринт за Гран при на Бразилия - Диема спорт 3

16.30 Футбол: Унион – Байерн - Диема спорт 2

16.30 Футбол: Хамбургер – Борусия (Д) - Нова спорт

16.30 БМХ: Световен шампионат, Риад, фрийстайл парк - Евроспорт 1

17.00 Футбол: Евертън – Фулъм - Диема спорт 3

17.00 Тенис: турнир в Атина, финал - МАХ Спорт 1

17.00 Мото GP: спринт, Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2

17.10 Автомобилизъм: 8 часа на Бахрейн - Евроспорт 2

17.15 Футбол: Севиля – Осасуна - МАХ Спорт 4

18.00 Футбол: Локомотив Пд – Берое - Диема спорт

18.10 Мото Е: второ състезание за Гран при на Португалия - МАХ Спорт 2

18.50 БМХ: Световен шампионат, Риад, фрийстайл парк - Евроспорт 1

19.00 Футбол: Ювентус – Торино - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: Дея – Левски - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Атлетико Мадрид – Леванте - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: Съндърланд – Арсенал - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Борусия (М) – Кьолн - Нова спорт

19.45 Футбол: Сейнт Мирън – Хибърниън - Ринг тв

20.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Бразилия - Диема спорт 3

20.20 Футбол: Марсилия – Брест - Диема спорт

21.30 Футбол: Кайзерслаутерн – Херта - Нова спорт

21.45 Футбол: Парма – Милан - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Еспаньол – Виляреал - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Челси – Уулвърхемптън - Диема спорт 2

22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2

22.30 Футбол: Санта Клара – Спортинг - Ринг тв

22.30 Хокей: НХЛ, Нашвил – Далас - МАХ Спорт 2