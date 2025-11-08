ЦСКА излъга Левски и триумфира във вечното дерби

ЦСКА нанесе болезнен удар срещу Левски след победа с 1:0 в дербито от 15 кръг на еfbet Лига. Големият герой за "червените" бе Джеймс Етоо, вкарал с удар от дистанция след почивката. Тимът на Христо Янев завърши мача с човек по-малко, след като Пастор бе изгонен след намеса на ВАР. Двубоят продължи близо 110 минути, след като продължението на втората част бе 13 минути, но се игра и след неговото изтичане.

Двубоят започна с натиск в "синьо", като в първите минути Майкон стреля, но твърде слабо и неточно, а скоро след това Георги Костадинов не успя да нанесе хубав удар с глава след центриране от ъглов удар.

В 8-ата минута Бруно Жордао пострада след здрав сблъсък с Акрам Бурас, но все пак успя да продължи срещата.

А първият картон бе за Лумбард Делова, влязал остро в краката на Сангаре. След последвалото изпълнение на фал топката стигна до Кристиан Димитров, който продължи към Марин Петков, който от чиста позиция не успя да стреля добре, а това бе първата наистина сериозна опасност пред една от двете врати, дошла след 11 минути игра.

Постепенно мачът се накъса от нарушения, а това пряко повлия върху темпото на играта.

В 26-ата минута Сангаре успя да отнеме и да подаде на втора греда, където бе Марин Петков, но капитанът на "сините" падна на земята, претендирайки за дузпа. Такава обаче не бе отсъдена.

Едва в 38-ата минута се наложи на Светослав Вуцов да се намесва, след като Майкон загуби баланс, топката попадна в Годой, който потърси Питас, но стражът на "сините" успя да го блокира преди изобщо да е нанесъл удар.

В края на първата част двата тима си размениха по един изстрел от дистанция - за "червените" неточен шут отправи Жордао, а минута по-късно Асен Митков от Левски стреля, но право в ръцете на Лапухов.

В добавеното време Евертон Бала опита да вкара със задна ножица, но ударът му мина над вратата.

Втората част поднови с по-активна игра на Левски, но скоро след това мачът временно бе спрян заради запалени факли в Сектор "Г", затруднили видимостта на терена.

В 52-ата минута ситуацията на терена ескалира, след като в остър сблъсък влязоха Георги Костадинов и Лапеня, след като халфът на "сините" бе пометен от Мартино, а българинът реагира остро. Последва сериозно спречкване между играчи от двата тима, а след него Гидженов показа само по жълт картон - за Костадинов, Петков, както и за Мартино и Лапеня.

Последваха скучни минути, в които играчите на двата тима изпитваха трудности в организирането на атаки, а ударите бяха твърде малко. В 74-ата минута Бурас стреля, но слабо. Само 60 секунди по-късно Годой на свой ред отправи изстрел, но право в ръцете на Вуцов.

В 76-ата минута това все пак се промени- Джеймс Етоо вкара с удар от дистанция след продължителна атака на "червените" в момент, когато Веласкес предприемаше тройна смяна.

В крайна сметка испанецът пусна Алдаир, Мазир Сула и Търдин. Играта напуснаха Костадинов, Камдем и Митков.

На свой ред Христо Янев извади Петко Панайотов и пусна Илиан Илиев.

В 87-ата минута Сула центрира от ъглов удар, а Кристиан Димитров се извиси и стреля с глава, но в аут.

В добавеното време, което бе 13 минути, ЦСКА остана с човек по-малко за груб фал на Пастор в краката на Рупанов.

ЛЕВСКИ - ЦСКА 0:1

0:1 Джеймс Етоо (76)

Левски: 91. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 10. Асен Митков, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов, 71. Оливер Камдем, 88. Марин Петков /к/

Резерви: 78. Мартин Луков, 6. Цунами, 7. Фабио Лима, 18. Гашпер Търдин, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо, 77. Борислав Рупанов

Треньор: Хулио Веласкес

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастов, 4. Адриан Лапеня /к/, 5. Лумбард Делова, 6. Бруно Жордао, 9. Леандро Годой, 14. Теодор Иванов, 17. Анджело Мартино, 28. Йоанис Питас, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето`o

Резерви: 1. Густаво Бусато, 3. Сейни Санянг, 7. Улаус Скаршем, 8. Дейвид Сегер, 11. Мохамед Брахими, 13. Браян Кордоба, 19. Иван Турицов, 22. Кевин Додай, 73. Илиан Илиев

Треньор: Христо Янев

Съдия: Радослав Гюдженов