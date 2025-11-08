Новини
Резултати от НБА

8 Ноември, 2025 12:38 353 0

Изиграха се 11 срещи от редовния сезон

Резултати от НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Резултати от Националната баскетболна асоциация /НБА/ на САЩ и Канада:

Орландо Меджик - Бостън Селтикс 123:110

Денвър Нъгетс - Голдън Стейт Уориърс 129:104

Мемфис Гризлийс – Далас Маверикс 118:104

Бруклин Нетс - Детройт Пистънс 107:125

Вашингтон Уизардс – Кливланд Кавалиърс 114:148

Атланта Хоукс – Торонто Раптърс 97:109

Маями Хийт – Шарлът Хорнетс 126:108

Милуоки Бъкс – Чикаго Булс 126:110

Сан Антонио Спърс - Хюстън Рокетс 121:110

Минесота Тимбъруулвс – Юта Джаз 137:97

Сакраменто Кингс – Оклахома Сити Тъндър 101:132


