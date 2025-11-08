Резултати от НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация /НБА/ на САЩ и Канада:
Орландо Меджик - Бостън Селтикс 123:110
Денвър Нъгетс - Голдън Стейт Уориърс 129:104
Мемфис Гризлийс – Далас Маверикс 118:104
Бруклин Нетс - Детройт Пистънс 107:125
Вашингтон Уизардс – Кливланд Кавалиърс 114:148
Атланта Хоукс – Торонто Раптърс 97:109
Маями Хийт – Шарлът Хорнетс 126:108
Милуоки Бъкс – Чикаго Булс 126:110
Сан Антонио Спърс - Хюстън Рокетс 121:110
Минесота Тимбъруулвс – Юта Джаз 137:97
Сакраменто Кингс – Оклахома Сити Тъндър 101:132
