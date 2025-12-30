Новини
Димитър Недков: Ново начало не се слага със стар слугинаж и младите хора го осъзнават.

30 Декември, 2025

  • димитър недков-
  • протести-
  • правителство

На площадите излязоха едновременно две-три поколения. Начинът, по който това поколение говори, по който изразява възмущение, словотворчеството, което проявяват - подсказва, че се е събудило поколението, което е книжно поколение

Димитър Недков: Ново начало не се слага със стар слугинаж и младите хора го осъзнават. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Позабравена Европа е в тревога. Европа въстана. Не еврото ни прави европейци и не еврото ще ни направи европейци, а вярата ни. Позабравената ни вяра. Хората, които заляха площадите в цяла Европа, в България, показват, че тревогата е във връзка с това, че едно младо днес поколение е пред голямата опасност да не изживее пълноценно живота си. Това каза писателят Димитър Недков в предаването "Денят ON AIR".

Европа е искала война - тези хора, които излязоха, те ли искат война, попита писателят.

"На площадите излязоха едновременно две-три поколения. Начинът, по който това поколение говори, по който изразява възмущение, словотворчеството, което проявяват - подсказва, че се е събудило поколението, което е книжно поколение. Очакваше се. Днес на площадите излезе поколение, което е четящо", каза Недков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му всяка арогантност, която достигна "най-голямата си амплитуда, особено в България, на политиците, поражда гняв, защото засяга човешкото достойнство".

"Ново начало не се слага със стар слугинаж и младите хора го осъзнават. Понеже споменахме еврото - хаосът, който започна, показва, че на нашето колективно политическо тяло не му пука, че е неспособно да устрои настоящето за хората", смята писателят.

Според него предстои тежка година на самоосъзнаване.

"Единственото убежище за човека ще останат семействата. Да няма война - това е голямата битка", заключи Недков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Приказката е

    7 1 Отговор
    със стари куви нов бардак не става , а ген зита мен зита ,които не знаят и химна и с тях няма да стане ..

    23:06 30.12.2025

  • 2 Христо Драгоев

    8 2 Отговор
    този велик журналист, писател, масон откъде го извадихте? Съветски възпитаник, за философ и учен се представя този жалък Недков, бивш репортер от русенската "Дунавска правда". Мошеник и подлец Сега ни поучава.

    Коментиран от #15

    23:22 30.12.2025

  • 3 Да да

    4 0 Отговор
    Никакви новини за намереното момиче в травопоста?

    Коментиран от #12

    23:26 30.12.2025

  • 4 ?????

    6 1 Отговор
    Как да кажа - ново начало не се слага със стар слугинаж като Димитър Недков.
    Дръпни се бре.
    Заради такива сме на такова дередже.

    23:32 30.12.2025

  • 5 Нехис

    5 2 Отговор
    Олеле, майко? Четящо поколение клоЗед? Приятел, да не си напушен? Какво четат клозедите - КамаСутра или Плейбой? Поколението с над 90% за кофата било четящо! Хахаха! Човек, направо успя да ме разсъниш!!!!!

    23:35 30.12.2025

  • 6 Сталин

    4 1 Отговор
    Да замълчим и забравим политиците от 1991 до 2025 година
    Те НЯМАТ МЯСТО ПОВЕЧЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
    НЕКА СИ ПОЧИВАТ С МИР ,за да не станат за резил

    Коментиран от #11

    23:36 30.12.2025

  • 7 Абе комунистите съсипаха и обраха

    4 3 Отговор
    Младите и старите през 1990 и 1996
    Тия сегашните всичко имат и пак недоволни
    Нема угодия
    Комунистите трябва да върнат спестяванията на хората с влогове от 1996 които бяха изнесени извън България има ведомости и се знае кой колко спестявания е имал преди 1996

    23:41 30.12.2025

  • 8 Граф Шахински

    3 1 Отговор
    Прав е масона - да няма война. Иначе и при нас, в Европа и а мъже, които си вършат мъжката работа от вас.

    23:43 30.12.2025

  • 9 Граф Шахински

    2 1 Отговор
    Прав е масона - да няма война. Иначе и при нас, в Европа има мъже, които си вършат мъжката работа по-добре от вас.

    23:45 30.12.2025

  • 10 Разбери

    3 3 Отговор
    Падна правитрлството, но по причина на дейсттвия на младежи отровени от антируската пропаганда. Защо изключват икономческо сътрудничество сътрудничество и извън ЕС?

    Това ми прилича да псуваш баба си, след като си получил апартамент от нея.

    България след демокрацита паразитира върху достиженията на соца, когато беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма.

    Къде ни е сега Южен поток, Козлодуй, БГА Балкан, Океански риболов? Безгръбначи продажници от Герб,ПП, СДС, ДПС пък и сегашното БСП, а златото, поливните площи, селското стопанство, армията? Концесиите на рудите, водата? Разпродадоха построените при соца българските сгради посолства по светац, сега
    разпродавате на олигарси и чужденци 4400 държавни имота. Швейцария на Балканите ли е БГ?

    23:49 30.12.2025

  • 11 Ще станат за резил на изборите когато

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Турците си върнат България по демократичен път
    95 милиона турци ще станат постоянни туристи и гласоподаватели за парламент и президент

    23:49 30.12.2025

  • 12 Директор на 138училище:

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да да":

    Ъъъъъ не знам, бях в ареста!

    23:57 30.12.2025

  • 13 какво са видели младите

    2 0 Отговор
    над 80% от протестиралите не са били родени преди Валутния Борд. Не са видяли хипер инфлация. Не са видяли празни магазини. Какво знаят те и за какво се борят, като чакат всичко да им се поднесе на тепсия.

    00:04 31.12.2025

  • 14 Факт

    3 1 Отговор
    Да, но има война. Войната в Европа я започна идиота Путин още през 2014г. когато Русия вероломно нападна Украйна!!!!

    00:05 31.12.2025

  • 15 великият комбинатор

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Христо Драгоев":

    Даже имаше нещо любовно с онази Славка Бозукова. Някой помни ли я тази женичка. С брутална външност и още по- брутална биография. Те си знаят какви са ги вършили и продължават да ги вършат.

    00:07 31.12.2025

  • 16 този

    1 0 Отговор
    cтapия мacoнчик дoбpe ви caпyниcвa

    00:09 31.12.2025

