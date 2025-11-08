Ливърпул планира да задържи ключови полузащитници с нови договори

Ливърпул се готви да затвърди бъдещето на двама от най-обещаващите си футболисти, като стартира преговори за удължаване на контрактите на Доминик Собослай и Райън Гравенберх. Според авторитетния трансферен експерт Фабрицио Романо, ръководството на "червените" вече е влязло в контакт с представителите на унгарския национал, а скоро след това ще бъдат обсъдени и условията за нидерландския му колега.

В последните месеци и двамата халфове впечатлиха с изключителна форма и постоянство на терена, което не остана незабелязано от мениджърския щаб на мърсисайдци. Клубът оценява високо приноса им към отбора и е решен да ги задържи на "Анфийлд" за дълъг период.

От своя страна, Собослай и Гравенберх се чувстват отлично в Ливърпул и са мотивирани да продължат развитието си именно с екипа на английския гранд.

Очакванията са, че разговорите ще протекат гладко и скоро ще бъдат финализирани новите споразумения, които ще гарантират стабилност и амбиция в средата на терена за "червените".