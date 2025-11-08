Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Ландо Норис блести в Бразилия: Пилотът на Макларън с доминация в квалификацията на "Интерлагос"

8 Ноември, 2025 21:45 542 0

От втора позиция ще потегли Андре Кими Антонели с Мерцедес

Ландо Норис блести в Бразилия: Пилотът на Макларън с доминация в квалификацията на "Интерлагос" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ландо Норис затвърди статута си на звездата на уикенда в Сао Пауло, след като завоюва първата стартова позиция за Гран при на Бразилия във Формула 1. Младият британец от екипа на Макларън впечатли феновете с изключителна скорост, записвайки най-доброто време в квалификациите – 1:09.511 минути на легендарната писта "Интерлагос".

Това постижение дойде само часове след като Норис триумфира и в спринтовата надпревара, където също бе недостижим.

Веднага зад него на стартовата решетка ще застане Андре Кими Антонели от Мерцедес, който се нареди втори, а третата позиция си осигури Шарл Льоклер с болида на Ферари. Монегаскът остана на 0.294 секунди зад Антонели, но показа стабилно темпо през цялата сесия.

Първата десетка се допълва от Оскар Пиастри (Макларън), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Джордж Ръсел (Мерцедес), Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс), Оли Беърман (Хаас), Пиер Гасли (Алпин) и Нико Хюлкенберг (Заубер).

Люис Хамилтън (Ферари) и Макс Верстапен (Ред Бул) преживяха истински кошмар в квалификациите. Седемкратният световен шампион Хамилтън отпадна във втората част и ще стартира едва тринадесети, докато Верстапен не успя да премине първата фаза и ще потегли от 16-а позиция – изненадващ обрат за двамата титани на Формула 1.

Голямата награда на Бразилия, 21-ви кръг от шампионата, обещава зрелищни битки и неочаквани обрати. Състезанието стартира утре от 19:00 часа българско време.


