Гьозтепе ликува в Истанбул: Бразилският магьосник Хуан донесе триумф на Станимир Стоилов

9 Ноември, 2025 08:42 1 578 2

Поредната победа под ръководството на българския специалист затвърждава амбициите на тима за челните места в турския елит

Гьозтепе ликува в Истанбул: Бразилският магьосник Хуан донесе триумф на Станимир Стоилов - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, постигна впечатляваща победа с 2:0 като гост на Касъмпаша в двубой от 12-ия кръг на турската Суперлига.

Първата част не предложи голове на зрителите.

С началото на второто полувреме „жълто-червените“ от Измир взривиха трибуните с два светкавични гола, дело на бразилския нападател Хуан. Първо, след дълго хвърляне от тъч на Арда Куртулан и прецизно подаване от Жандерсон, Хуан разстреля вратаря на домакините с мощен удар от границата на наказателното поле. Само три минути по-късно, Ефкан Бекироглу изведе Хуан сам срещу стража на Касъмпаша, а южноамериканецът хладнокръвно го преодоля и удвои аванса на гостите.

С този успех Гьозтепе затвърди отличната си форма и вече заема престижното четвърто място в класирането с актив от 22 точки. Касъмпаша, от своя страна, остава на 15-а позиция с едва 10 пункта и ще трябва да търси изход от кризата в следващите кръгове.


  • 2 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Цесекар съм,но шапка свалям на Стоилов

    10:09 09.11.2025

