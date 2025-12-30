Реал Мадрид си осигури подписа на изгряваща звезда от Кадис

Реал Мадрид привлече в редиците си един от най-обещаващите млади таланти на страната. 17-годишният Гийе Гонсалес, който до момента блестеше в академията на Кадис, вече официално е част от „белия балет“, съобщава авторитетното издание „Марка“.

Младият десен защитник, считан за истински диамант в испанския футбол, наскоро парафира нов контракт с Кадис, но това не спря мадридчани да извадят сериозна сума за неговите услуги. Според информацията, „кралският клуб“ е платил около 500 000 евро, за да привлече Гонсалес в своята юношеска структура.

Гийе Гонсалес вече има опит с националния екип на Испания до 18 години, а в Кадис се изявяваше при по-големите – до 19-годишна възраст. Сега младият талант ще има възможност да разгърне потенциала си в една от най-престижните футболни академии в света.

Този ход на Реал Мадрид е поредното доказателство за амбицията на клуба да инвестира в бъдещето и да изгражда следващото поколение звезди.

Очаква се Гонсалес да се присъедини към младежките формации на „лос бланкос“ още през следващите седмици, където ще работи под зоркия поглед на най-добрите специалисти в Испания.