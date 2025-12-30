Новини
Миралем Пянич слага край на бляскавата си футболна кариера: Легендата на Босна и Херцеговина се отдава на семейството

30 Декември, 2025 19:58 480 2

Сърцатата му игра и лидерските качества ще останат завинаги в съзнанието на феновете

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-талантливите полузащитници на своето поколение, Миралем Пянич, официално обяви, че слага край на професионалния си път на 35-годишна възраст. След години, изпълнени с незабравими мигове по европейските терени, бившият национал на Босна и Херцеговина реши да се отдаде изцяло на семейството си.

В откровено интервю за журналиста Николо Шира, Пянич сподели: „Време е да обърна нова страница. Вече не съм футболист, а горд баща, който иска да бъде до сина си. Животът ми в Дубай е посветен на него и това е моят най-важен приоритет.“

Кариерата на Пянич е истинска футболна одисея – той остави своя отпечатък в някои от най-големите клубове на Стария континент. Феновете на Барселона, Ювентус, Рома, Лион, Мец, Бешикташ, Ал-Шарджа и ЦСКА (Москва) пазят спомени за неговите виртуозни пасове и решаващи голове.

С екипа на Ювентус Пянич триумфира четири пъти в Серия А, а през сезон 2024/25 добави към колекцията си и Купата на Русия с ЦСКА. На международната сцена Пянич се превърна в символ на босненския футбол, записвайки впечатляващите 115 мача и 17 попадения за националния отбор на Босна и Херцеговина.


  • 1 Мерси за инфото

    1 0 Отговор
    Сефте чувам за тоя...Ангелеее...

    Коментиран от #2

    20:07 30.12.2025

  • 2 Ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мерси за инфото":

    Явно темата футбол ти е чужда.

    20:21 30.12.2025

