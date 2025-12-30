Антоанета Стефанова с шесто място на Световното по блиц шахмат в Доха

Антоанета Стефанова се нареди сред най-добрите на планетата, след като завърши шеста на Световното първенство по блиц шахмат, което се проведе в катарската столица Доха. Състезанието събра елита на женския шах, а Стефанова демонстрира изключителна форма и хладнокръвие през цялото състезание.

Гросмайсторката приключи надпреварата с актив от 10,5 точки – резултат, който я отличи като единствената с такъв сбор. Само половин точка я раздели от челната петица, където петте най-добри шахматистки завършиха с по 11 точки.

В последния кръг Стефанова имаше шанс да детронира двукратната световна шампионка Бибисара Асаубаева от Казахстан, но след оспорвана партия с белите фигури двете завършиха реми.

Друга българска надежда – Нургюл Салимова, също се представи достойно, като финишира на 11-о място. С 10 точки в актива си, Салимова раздели позициите от седмо до петнадесето място, а по допълнителни показатели зае 11-ата позиция. Бившата финалистка за Световната купа постигна две победи и три ремита в последните пет партии, затвърждавайки статута си на една от най-талантливите млади шахматистки в света.

В класирането при дамите Надя Тончева събра 7,5 точки и се нареди на 66-о място, докато Белослава Кръстева приключи на 105-а позиция с 6,5 точки.

Финансовите награди също не закъсняха – Антоанета Стефанова ще прибере 9500 евро от общия награден фонд от 150 000 евро, а Салимова ще получи 2500 евро за отличното си представяне.

При мъжете, които премериха сили в 19 кръга, Аркадий Найдич – роден в Рига, но представящ България – завърши на 43-то място с 11,5 точки.

Големият финал и определянето на световните шампиони и при двата пола ще се случи по-късно днес, когато първите четирима в крайното класиране ще се изправят в плейофни битки за титлата.