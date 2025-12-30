Новини
Спорт »
Други спортове »
Антоанета Стефанова с шесто място на Световното по блиц шахмат в Доха

Антоанета Стефанова с шесто място на Световното по блиц шахмат в Доха

30 Декември, 2025 18:38 456 1

  • антоанета стефанова -
  • световното първенство по блиц шахмат-
  • доха-
  • шах

Нургюл Салимова финишира на 11-о място

Антоанета Стефанова с шесто място на Световното по блиц шахмат в Доха - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Антоанета Стефанова се нареди сред най-добрите на планетата, след като завърши шеста на Световното първенство по блиц шахмат, което се проведе в катарската столица Доха. Състезанието събра елита на женския шах, а Стефанова демонстрира изключителна форма и хладнокръвие през цялото състезание.

Гросмайсторката приключи надпреварата с актив от 10,5 точки – резултат, който я отличи като единствената с такъв сбор. Само половин точка я раздели от челната петица, където петте най-добри шахматистки завършиха с по 11 точки.

В последния кръг Стефанова имаше шанс да детронира двукратната световна шампионка Бибисара Асаубаева от Казахстан, но след оспорвана партия с белите фигури двете завършиха реми.

Друга българска надежда – Нургюл Салимова, също се представи достойно, като финишира на 11-о място. С 10 точки в актива си, Салимова раздели позициите от седмо до петнадесето място, а по допълнителни показатели зае 11-ата позиция. Бившата финалистка за Световната купа постигна две победи и три ремита в последните пет партии, затвърждавайки статута си на една от най-талантливите млади шахматистки в света.

В класирането при дамите Надя Тончева събра 7,5 точки и се нареди на 66-о място, докато Белослава Кръстева приключи на 105-а позиция с 6,5 точки.

Финансовите награди също не закъсняха – Антоанета Стефанова ще прибере 9500 евро от общия награден фонд от 150 000 евро, а Салимова ще получи 2500 евро за отличното си представяне.

При мъжете, които премериха сили в 19 кръга, Аркадий Найдич – роден в Рига, но представящ България – завърши на 43-то място с 11,5 точки.

Големият финал и определянето на световните шампиони и при двата пола ще се случи по-късно днес, когато първите четирима в крайното класиране ще се изправят в плейофни битки за титлата.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не че е важно

    0 0 Отговор
    Наградата на Нургюл е 3722€. Или вярвате, или трябва цяла педя обяснения. БТА и БНР бъркат.
    А току-що при жените Асаубайева победи Анна Музичук с 2,5;1,5 и стана победителка. Карлсен и Абдусаторов играят третата партия при 1:1

    19:29 30.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ