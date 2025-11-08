Новини
Съндърланд спря устрема на Арсенал с драматично равенство на "Стейдиъм ъф Лайт"

8 Ноември, 2025 21:53 553 0

Домакините изравниха в добавеното време

Съндърланд спря устрема на Арсенал с драматично равенство на "Стейдиъм ъф Лайт" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съндърланд и Арсенал завършиха 2:2 в среща от 11-ия кръг на английската Висша лига. Домакините от североизточна Англия демонстрираха характер и не позволиха на лондончани да си тръгнат с трите точки, въпреки че "артилеристите" бяха на крачка от успеха.

Първото полувреме предложи здрава битка в средата на терена, но в 36-ата минута "черните котки" изригнаха – Даниъл Балърд се възползва от неразбирателство в защитата на Арсенал и с помощта на Норди Мукиеле откри резултата, хвърляйки трибуните в екстаз.

След почивката гостите от Лондон натиснаха педала на газта и в 54-ата минута Букайо Сака възстанови равенството, след като получи прецизен пас от Микел Мерино. Натискът на Арсенал даде резултат в 74-ата минута, когато Леандро Тросар реализира втори гол за "топчиите" след отлично подаване на Мартин Зубименди.

Когато изглеждаше, че Арсенал ще си тръгне с победата, Съндърланд показа непримирим дух. В четвъртата минута на добавеното време Брайън Броби се оказа на точното място и донесе точката на домакините, с което "Стейдиъм ъф Лайт" избухна в радост.

След този драматичен двубой Съндърланд се изкачи на трето място във временното класиране с 19 точки, докато Арсенал остава лидер с 26 пункта.


