Роберто Манчини се завръща на треньорската скамейка

Роберто Манчини се завръща на треньорската скамейка

Италианският специалист може да пристигне в Доха още тази седмица

Роберто Манчини отново се завръща в Персийския залив, съобщава “La Gazzetta dello Sport”. След приключението си начело на националните отбори на Италия и Саудитска Арабия, Манчини е приел предложението на Ал Сад – най-успешния клуб в Катар и актуален шампион на страната.

Тимът има 18 титли и две Азиатски шампионски купи, но последният международен триумф датира от 2011 година. Ръководството на клуба иска да върне отбора на върха и е заложило на треньор с доказан опит и международен авторитет.

Според катарски медии, Манчини може да пристигне в Доха още в средата на седмицата, а контрактът му ще е до май 2026 година. Ал Сад участва в Азиатската Шампионска лига, но след четири кръга е извън първите осем в западната зона и засега няма място във финалната фаза.

Първоначално италианецът поискал време за размисъл – надявайки се на оферта от родината си. Такава обаче не е пристигнала, а предложението на емир Ал Тани останало на масата. В крайна сметка Манчини е решил да каже „да“.

Ако всичко мине по план, дебютът му начело на Ал Сад ще бъде на 24 ноември – в мача от Шампионската лига срещу Ал-Уахда от ОАЕ.


