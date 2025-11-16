Новини
Спорт »
Бг футбол »
Български отбор има голова разлика 114:5

Български отбор има голова разлика 114:5

16 Ноември, 2025 19:29 824 1

  • футбол-
  • сливен-
  • а окръжна-
  • голова разлика

Ако продължава с тези темпове, Сливен може да подобри рекордите за най-много отбелязани голове в един сезон

Български отбор има голова разлика 114:5 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Сливен продължава да гази в А окръжна – област Сливен. След като в първия кръг тимът загуби с 1:2 от Тунджа Мечкарево, Сливен е безапелационен и има 9 поредни победи при голова разлика 114:5, пише "Тема спорт".

През този уикенд оранжевите записаха нов зашеметяващ резултат, след като преди две седмици – на втори ноември, разгромиха Златните войводи с 34:0. Този път жертва на сливенския тим бе Лудогорец, но не от Разград, а от Камен.

В събота следобед зрителите в Камен видяха 29 безответни попадения във вратата на Лудогорец. Ако продължават с тези темпове, от Сливен може да подобрят световен рекорд за най-много отбелязани голове в един сезон.


Сливен / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А скоро

    2 0 Отговор
    Преди година или две паднаха с 21:0 в Пловдив,не помня от кой отбор. Залози ли има ,нивото е дъно ли ...кой знае...

    19:47 16.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ