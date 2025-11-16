Български отбор има голова разлика 114:5

Отборът на Сливен продължава да гази в А окръжна – област Сливен. След като в първия кръг тимът загуби с 1:2 от Тунджа Мечкарево, Сливен е безапелационен и има 9 поредни победи при голова разлика 114:5, пише "Тема спорт".

През този уикенд оранжевите записаха нов зашеметяващ резултат, след като преди две седмици – на втори ноември, разгромиха Златните войводи с 34:0. Този път жертва на сливенския тим бе Лудогорец, но не от Разград, а от Камен.

В събота следобед зрителите в Камен видяха 29 безответни попадения във вратата на Лудогорец. Ако продължават с тези темпове, от Сливен може да подобрят световен рекорд за най-много отбелязани голове в един сезон.