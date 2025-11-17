Александър Донски влезе в основната схема на "Чалънджър 100" в Бергамо

Александър Донски се класира за основната схема на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът победи с 6:3, 3:6, 6:4 Федерико Арнаболди (Италия), който е №408 в световната ранглиста за мъже. Двубоят продължи час и 51 минути.

Донски спечели първия сет с пробив във шестия гейм, но загуби три поредни гейма от 3:3 до 3:6 във втората част. Националът ни стигна до решителен пробив във десетия гейм на третия сет и триумфира с победата. Вчера Донски спечели с 6:3, 2:6, 6:1 срещу Йохан Никлес (Швейцария).



За доброто си представяне Александър Донски заработи четири точки за световната ранглиста, в която се намира под №731.



Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Донски и Денис Молчанов (Украйна) ще играят в първия кръг срещу третите поставени в схемата Джошуа Парис и Маркъс Уилис от Великобритания.

Преди един месец Донски и Мочанов играха на полуфинал на двойки на друг „Чалънджър" в Италия.