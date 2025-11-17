Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Донски влезе в основната схема на "Чалънджър 100" в Бергамо

Александър Донски влезе в основната схема на "Чалънджър 100" в Бергамо

17 Ноември, 2025 17:27 346 0

  • александър донски-
  • основната схема-
  • турнир-
  • тенис-
  • чалънджър -
  • бергамо -
  • италия

Българинът победи Федерико Арнаболди

Александър Донски влезе в основната схема на "Чалънджър 100" в Бергамо - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Донски се класира за основната схема на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът победи с 6:3, 3:6, 6:4 Федерико Арнаболди (Италия), който е №408 в световната ранглиста за мъже. Двубоят продължи час и 51 минути.

Донски спечели първия сет с пробив във шестия гейм, но загуби три поредни гейма от 3:3 до 3:6 във втората част. Националът ни стигна до решителен пробив във десетия гейм на третия сет и триумфира с победата. Вчера Донски спечели с 6:3, 2:6, 6:1 срещу Йохан Никлес (Швейцария).


За доброто си представяне Александър Донски заработи четири точки за световната ранглиста, в която се намира под №731.


Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Донски и Денис Молчанов (Украйна) ще играят в първия кръг срещу третите поставени в схемата Джошуа Парис и Маркъс Уилис от Великобритания.

Преди един месец Донски и Мочанов играха на полуфинал на двойки на друг „Чалънджър" в Италия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ