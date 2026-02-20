Филип Гунев за "Петрохан": Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента

Не сме чули логично обяснение за духовния елемент в случая "Петрохан". Само по себе си това, че е секта - не е достатъчно. Религиозният екстремизъм у нас се контролира не от МВР, а от ДАНС. Това заяви в ефира на Нова телевизия бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.
По думите му първо са дошли гранична полиция и са обезопасили района и чак след това е дошла групата от криминалисти от София.
„Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Видяхме, че и последните пъти изникваха въпроси и на пресконференциите се навлиза в обяснителни детайли, от които ни става ясно. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат”, коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи.
Според него до момента по случая се вижда, че усилията на разследващите са съсредоточени върху това да се установи какво се е случило. Гунев смята, че ще отнеме месеци, за да разберат защо.
„Мисля, че дори близките да видят записите от тази камера, за която знаем, че евентуално е заснела точно какво се е случило в „Петрохан”, и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?”, коментира бившият заместник-вътрешен министър.
1 Добър ден
Ако е самоубийство, какво е накарало четирима здрави, млади и финансово осигурени хора да посегнат на живота си.
Ако не може да се търси логика във полудял човек, какво ще накара четирима да полудеят едновременно.
И не на последно място, защо хора които обичат животните ще заключат кучетата да изгорят живи.
Дори да искат да не страдат без тях биха им осигурили бърза и безболезнена смърт.
08:52 20.02.2026
2 има си сценарий
08:52 20.02.2026
3 Майстора
08:53 20.02.2026
4 Пич
5 Готино
До коментар #3 от "Майстора":А...?!
08:54 20.02.2026
6 Сила
7 Пешо
До коментар #1 от "Добър ден":Питай какво се случва с педофилите в затвора.Това малък мотив ли е?!
08:55 20.02.2026
8 особено съм впечатлен
08:55 20.02.2026
9 Добър ден
До коментар #7 от "Пешо":Няма официална информация че ще бъдат арестувани за това, за кучетата нещо да кажеш?
08:58 20.02.2026
10 Време
11 В крайна
отговорна дейност.
09:04 20.02.2026
12 Макс
14 Европеец
До коментар #2 от "има си сценарий":В началото написах, че групата на Петрохан сега едни нещастни комплексари..... Всички са убедени, че епилираните мъже са практикува ли някакви странни ритуали ..... Всички са убедени че или са се самоубили или са били убити, кое е вярно само един Господ знае ..... Сценарий има в МВР, за да пуска истината по лъжичка, за да не шокира без това силно шокирания български народ..... Спекулация ще се продължава да има, ще продължава да се изказват знайни и не знайни "експерти"..... Сагата Петрохан ще от шуми и всичко ще бъде забравено след провеждането на изборите април месец....
09:25 20.02.2026
15 Фин
До коментар #8 от "особено съм впечатлен":Е те нали лъжат за всичко - хем за едно е истина, хем друго лъжа. Как разбра че има контролен, нали лъжат? Иначе има много случаи, които от първия път не успяват. Този не е успял, само си е пръснал ченето после се е довършил. Има и други такива случаи.
09:27 20.02.2026
16 е това са дребни неща
09:27 20.02.2026
17 След като сам казваш,
До коментар #11 от "В крайна":че обществото чакало отговори, ами той пита и чака отговор ! Как може да чакаш отговор, ако не си попитал ? Просто и логично ! Това, че е бивш министър да не би да означава, че няма право да пита и задава въпроси ?
09:35 20.02.2026
18 СВД
До коментар #11 от "В крайна":Тоя нищо не каза, бръщолеви, поканили го в студиото да запълни времето. Водещите много по активни от него! Преди дни служител, когато показваха уж убедителни кадри потвърждавщи верисята за секта, насочи внимание, че под кемпера няма сняг в момента на ,,прощаването"! След това показаха кадри от 31.01, кемпера пристига от Странджа, прави кръг и паркира върху сняг! Как на 31 януари паркира върху сняг, а на 1 февруари, преди да поеме към Околчица под него няма сняг!? Иглежда прав някой, който казва, че сцената с ,,прощаването" е от друга зима преди 2-3 години. И там пише върху клипа ,,За мен е чест...ще се видим на /в/..." и край! Къде - в града, в Мексико, в рая или ада!? Защо там прекъсва?
09:37 20.02.2026
20 Факти
21 дядото
23 следили са вцички
24 Логични въпроси
25 СЗО
26 Сзо
10:02 20.02.2026
27 Сзо
28 Пешунка, ти за какво
До коментар #7 от "Пешо":си тук, да доказваш как се задават неправилни въпроси от некачествени мозъци ли или, че си под закрила на цензурата която не разрешава да ти се разкрие безхаберието чрез триене ?
10:14 20.02.2026
29 Някой
Каквото и да показват сега(монтирано и сглобено), не могат да прикрият горепосоченото от мен!
Просто това не са истинските записи от камерите в този момент!
И няма и да ги видим, защото не съответстват на официалната версия - която не е вярна!
10:23 20.02.2026
30 И какво доказва
До коментар #26 от "Сзо":това ДС ? Да чакаме сега и Терзиев ли да се самоубие ? България е прекалено препълнена с ИЛИТЕРАТИ ! Биле от ДС, ами и Тиквата е от ДС, и на цялата депутатска маса дядовците и бащите са от ДС или пък още по-лошо - ЧАЛГАРИ, те ще се самоубиват ли или ще продължават да крадат и да манипулират ? Ти от кои си бе, от тези които са се наредили като синджир след празноглавите от ДАНС, ГДБОП и Полиция ?
10:23 20.02.2026
31 ТОЧНО ТАКА
10:27 20.02.2026
32 И най-голямата загадка е
Май са убити,за да не разпознаят убиеца/убийците....
10:40 20.02.2026
33 Дрънкалата в коментарите
Като знаете много, кажете отговорите, не задавайте въпроси.
Само МВР може да ги даде, но тук от професионалист нагоре.
10:49 20.02.2026
34 щирлиц
10:55 20.02.2026
35 Точно защото
До коментар #33 от "Дрънкалата в коментарите":МВР не дава смислени отговори,
ние си дрънкаме.
11:37 20.02.2026
36 До телата на тримата
До коментар #1 от "Добър ден":Няма кръв снега е бял
13:36 20.02.2026
37 Всяка
16:13 20.02.2026
38 Голям
17:13 20.02.2026