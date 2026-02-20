Филип Гунев за "Петрохан": Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента

Не сме чули логично обяснение за духовния елемент в случая "Петрохан". Само по себе си това, че е секта - не е достатъчно. Религиозният екстремизъм у нас се контролира не от МВР, а от ДАНС. Това заяви в ефира на Нова телевизия бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

По думите му първо са дошли гранична полиция и са обезопасили района и чак след това е дошла групата от криминалисти от София.

„Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Видяхме, че и последните пъти изникваха въпроси и на пресконференциите се навлиза в обяснителни детайли, от които ни става ясно. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат”, коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи.

Според него до момента по случая се вижда, че усилията на разследващите са съсредоточени върху това да се установи какво се е случило. Гунев смята, че ще отнеме месеци, за да разберат защо.

„Мисля, че дори близките да видят записите от тази камера, за която знаем, че евентуално е заснела точно какво се е случило в „Петрохан”, и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?”, коментира бившият заместник-вътрешен министър.