Филип Гунев за "Петрохан": Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента

20 Февруари, 2026 08:51

По думите му първо са дошли гранична полиция и са обезопасили района и чак след това е дошла групата от криминалисти от София

Филип Гунев за "Петрохан": Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не сме чули логично обяснение за духовния елемент в случая "Петрохан". Само по себе си това, че е секта - не е достатъчно. Религиозният екстремизъм у нас се контролира не от МВР, а от ДАНС. Това заяви в ефира на Нова телевизия бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

По думите му първо са дошли гранична полиция и са обезопасили района и чак след това е дошла групата от криминалисти от София.

„Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Видяхме, че и последните пъти изникваха въпроси и на пресконференциите се навлиза в обяснителни детайли, от които ни става ясно. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат”, коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи.

Според него до момента по случая се вижда, че усилията на разследващите са съсредоточени върху това да се установи какво се е случило. Гунев смята, че ще отнеме месеци, за да разберат защо.

„Мисля, че дори близките да видят записите от тази камера, за която знаем, че евентуално е заснела точно какво се е случило в „Петрохан”, и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?”, коментира бившият заместник-вътрешен министър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Добър ден

    40 4 Отговор
    Нямам отговори а само въпроси.
    Ако е самоубийство, какво е накарало четирима здрави, млади и финансово осигурени хора да посегнат на живота си.
    Ако не може да се търси логика във полудял човек, какво ще накара четирима да полудеят едновременно.
    И не на последно място, защо хора които обичат животните ще заключат кучетата да изгорят живи.
    Дори да искат да не страдат без тях биха им осигурили бърза и безболезнена смърт.

    Коментиран от #7, #36

    08:52 20.02.2026

  • 2 има си сценарий

    22 2 Отговор
    всички са убедени

    Коментиран от #14

    08:52 20.02.2026

  • 3 Майстора

    28 12 Отговор
    Умните и красивите продължават да се гърчат.

    Коментиран от #5

    08:53 20.02.2026

  • 4 Пич

    42 4 Отговор
    Не известно, а пълно разминаване има! Не се спряха да говорят малоумщини !!!

    08:54 20.02.2026

  • 5 Готино

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Майстора":

    А...?!

    08:54 20.02.2026

  • 6 Сила

    30 1 Отговор
    Сектата "Анастасия " продължава да съществува безпроблемно в България при положение , че е забранена в Русия ?!? А сектата на "тамплиерите " с висши политици , магистрати , обществени личности ...?!? Кога ДАНС ще ги осветли ....?!?

    08:54 20.02.2026

  • 7 Пешо

    7 19 Отговор

    До коментар #1 от "Добър ден":

    Питай какво се случва с педофилите в затвора.Това малък мотив ли е?!

    Коментиран от #9, #13, #19, #22, #28

    08:55 20.02.2026

  • 8 особено съм впечатлен

    35 4 Отговор
    от самоубийството с контролен...

    Коментиран от #15

    08:55 20.02.2026

  • 9 Добър ден

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пешо":

    Няма официална информация че ще бъдат арестувани за това, за кучетата нещо да кажеш?

    08:58 20.02.2026

  • 10 Време

    26 3 Отговор
    Е новият министър на полицията да направи чистка на пенсионерите и Дебелаците с ТЕЛК-ове,че са големи тъ-т-й

    09:04 20.02.2026

  • 11 В крайна

    31 3 Отговор
    сметка какво иска да каже тоя. Въпроси всеки може да задава. Обществото чака отговори. Големите им заплати и огромните привилегии трябва все пак да се оправдават с някакъв вид
    отговорна дейност.

    Коментиран от #17, #18

    09:04 20.02.2026

  • 12 Макс

    36 2 Отговор
    Кой загаси пожара ? Ако е горяло няколко часа всичко щеше да е пепел . Много удобно е останала непокътната стаята за ритуали.

    09:10 20.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Европеец

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "има си сценарий":

    В началото написах, че групата на Петрохан сега едни нещастни комплексари..... Всички са убедени, че епилираните мъже са практикува ли някакви странни ритуали ..... Всички са убедени че или са се самоубили или са били убити, кое е вярно само един Господ знае ..... Сценарий има в МВР, за да пуска истината по лъжичка, за да не шокира без това силно шокирания български народ..... Спекулация ще се продължава да има, ще продължава да се изказват знайни и не знайни "експерти"..... Сагата Петрохан ще от шуми и всичко ще бъде забравено след провеждането на изборите април месец....

    09:25 20.02.2026

  • 15 Фин

    4 15 Отговор

    До коментар #8 от "особено съм впечатлен":

    Е те нали лъжат за всичко - хем за едно е истина, хем друго лъжа. Как разбра че има контролен, нали лъжат? Иначе има много случаи, които от първия път не успяват. Този не е успял, само си е пръснал ченето после се е довършил. Има и други такива случаи.

    09:27 20.02.2026

  • 16 е това са дребни неща

    15 1 Отговор
    на кадрите нощ . Но глас обяснява : През деня ... После се виждат 3 , и гласът обясни : Тези 5 човека ..... То НПО е било в постоянно сближаване с местната жандармерия и гранична полиция . Защо да попитат родители, учители , директорки , политици, хипер агенти , стари пенсионирани генерали и адмирали . Да попитат местните органи . щом се срещали , щом общували е ясно че имат вземане даване, бизнес , пари са играли , учения, патрули , награди , поощрения . какво ще знае старец от бъгаре не е най интересното . или леля от школото .

    09:27 20.02.2026

  • 17 След като сам казваш,

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "В крайна":

    че обществото чакало отговори, ами той пита и чака отговор ! Как може да чакаш отговор, ако не си попитал ? Просто и логично ! Това, че е бивш министър да не би да означава, че няма право да пита и задава въпроси ?

    09:35 20.02.2026

  • 18 СВД

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "В крайна":

    Тоя нищо не каза, бръщолеви, поканили го в студиото да запълни времето. Водещите много по активни от него! Преди дни служител, когато показваха уж убедителни кадри потвърждавщи верисята за секта, насочи внимание, че под кемпера няма сняг в момента на ,,прощаването"! След това показаха кадри от 31.01, кемпера пристига от Странджа, прави кръг и паркира върху сняг! Как на 31 януари паркира върху сняг, а на 1 февруари, преди да поеме към Околчица под него няма сняг!? Иглежда прав някой, който казва, че сцената с ,,прощаването" е от друга зима преди 2-3 години. И там пише върху клипа ,,За мен е чест...ще се видим на /в/..." и край! Къде - в града, в Мексико, в рая или ада!? Защо там прекъсва?

    09:37 20.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факти

    23 2 Отговор
    Има записи от всички камери, без най-важните, които снимат отпред. Дори и наличните записи бяха нарязани, когато си говорят. Не искат да чуваме думите им, които не се връзват с официалната версия. А това "никой друг не е минавал по пътя" е нелепо. Килър няма да мине по пътя и да си прави селфи на камерите.

    09:38 20.02.2026

  • 21 дядото

    12 1 Отговор
    само известни ли.кога ще разберем защо са им издадени разрешителни за толкова оръжия. кой,кога и къде е изучавал будизма.дали изобщо ще разберем истината по това масово убийство при толкова противоречиви действия и приказки от разследващи и прокуратура

    09:45 20.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 следили са вцички

    5 2 Отговор
    4 години . има записи , има материали и досиета на снимани и преследвани . за 3-4 години са много записи . а видяхме 1 час записи . крият ги от политици, кнсб, бивши министри, ами да ги крият . Най важно е тогава какво е станало . А преди това не е . Стесняване на мирогледа и много анализи . Изкривяване на последователноста и прикриване на живота в базите . Укриване на някои насоки в парипотоците .

    09:49 20.02.2026

  • 24 Логични въпроси

    7 0 Отговор
    Въпросите му са резонни и логични. Трябва дълго и напоително да беседват с майките и другите роднини и участници в обучителните мероприятия. Трябват им специалисти по направленията, школите и сектите в будизма, специалисти по тълкуване на Стария и завет и такива по религията и ритуалите на маите в Юкатан. Какво са дирили в пещерите на Юкатан и защо на пожар са се изнесли от Мексико за половин и ден?

    09:50 20.02.2026

  • 25 СЗО

    7 2 Отговор
    Единия се е самоубил два пъти!

    09:59 20.02.2026

  • 26 Сзо

    6 1 Отговор
    На Калушев баща му е бил от ДС. На още един от самоубилите се (не му помня името) баща му е от ДС. На софийския кмет баща му е от ДС.

    Коментиран от #30

    10:02 20.02.2026

  • 27 Сзо

    12 4 Отговор
    От последните кадри от камерата аз не видях ритуално молене или покланяне. Видях едно упражнение от сутрешна физзарядка (всеки ходил на училище по време на соца ги знае)

    10:04 20.02.2026

  • 28 Пешунка, ти за какво

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пешо":

    си тук, да доказваш как се задават неправилни въпроси от некачествени мозъци ли или, че си под закрила на цензурата която не разрешава да ти се разкрие безхаберието чрез триене ?

    10:14 20.02.2026

  • 29 Някой

    14 1 Отговор
    Истината по този случай никога няма да излезе наяве, защото за всеки трезвомислещ и разсъждаващ логично човек, е ясно, че тук имаме прикриване на факти и замитане на следи от самото ДАНС, МВР ли е, и въобще от разследващите.

    Каквото и да показват сега(монтирано и сглобено), не могат да прикрият горепосоченото от мен!
    Просто това не са истинските записи от камерите в този момент!
    И няма и да ги видим, защото не съответстват на официалната версия - която не е вярна!

    10:23 20.02.2026

  • 30 И какво доказва

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сзо":

    това ДС ? Да чакаме сега и Терзиев ли да се самоубие ? България е прекалено препълнена с ИЛИТЕРАТИ ! Биле от ДС, ами и Тиквата е от ДС, и на цялата депутатска маса дядовците и бащите са от ДС или пък още по-лошо - ЧАЛГАРИ, те ще се самоубиват ли или ще продължават да крадат и да манипулират ? Ти от кои си бе, от тези които са се наредили като синджир след празноглавите от ДАНС, ГДБОП и Полиция ?

    10:23 20.02.2026

  • 31 ТОЧНО ТАКА

    11 1 Отговор
    Разминаване от всякъде. И ПРОЧЕТЕТЕ ИНТЕРВЮТО НА ГАЛИНА ГАЙДАРОВА ВЪВ СТАНДАРТ. ТОЧНО И ЯСНО НАРКОТИЦИ КАНАЛ ЗА ХОРА ОТ ТУРЦИЯ ЗА ЗАПАДНА ЕВРОПА . А ТОЧНО ПРЕДИ ТРИ ДНИ ОТ СМЪРТТА ИМ СА ХВАНАТИ ДВЕ ПРАТКИ ЕДНА СЪРБИЯ НАРКОТИЦИ СТОТИЦИ КИЛА И ДРУГА ТОНОВЕ МАРИХУАНА В МАКЕДОНИЯ. И ГАЙДАРОВА Е ВЪТРЕ В НЕЩАТА ЗАЩОТО Е С БАЩА ОТ ДС ДАНС. И КАЗВА ЧЕ КАЛУШЕВ ПРЕХВЪРЛЯ ИМУЩЕСТВОТО СИ НА ДВЕТЕ МОМЧЕТА ЗАЩОТО ЗНАЕ ЧЕ ЩЕ БЪДЕ УБИТ. И АКО ТОВА Е ТАКА ЗАЩО ЩЕ УБИВА СВОИТЕ НАСЛЕДНИЦИ. ИИИИИИИ

    10:27 20.02.2026

  • 32 И най-голямата загадка е

    9 0 Отговор
    Защо са убили кучетата,ако това наистина е ритуално самоубийство!?
    Май са убити,за да не разпознаят убиеца/убийците....

    10:40 20.02.2026

  • 33 Дрънкалата в коментарите

    1 5 Отговор
    знаят само да дрънкат.
    Като знаете много, кажете отговорите, не задавайте въпроси.
    Само МВР може да ги даде, но тук от професионалист нагоре.

    Коментиран от #35

    10:49 20.02.2026

  • 34 щирлиц

    1 1 Отговор
    Този голям специалист,виждал ли е жив престъпни? Колко реален стаж има в МВР? Цял живот се ходил да се "обучава" някъде, курсове,семинари, сертификати и ....така дорде стана Зам. министър. Роден със сребърна лъжица в устата. По нашему ВРЪЗКАР.

    10:55 20.02.2026

  • 35 Точно защото

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дрънкалата в коментарите":

    МВР не дава смислени отговори,
    ние си дрънкаме.

    11:37 20.02.2026

  • 36 До телата на тримата

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добър ден":

    Няма кръв снега е бял

    13:36 20.02.2026

  • 37 Всяка

    1 0 Отговор
    религия е опиум. Няма лошо всеки да вярва в каквото иска, но това си е в личното пространство.

    16:13 20.02.2026

  • 38 Голям

    0 0 Отговор
    Значи ли, че разследващите разполагат и с тези кадри, на самото убийство или самоубийство, но още не са ги "подготвили" или иначе казано манипулирали. то е ясно че всяка фалшификация, манипулация изисква време... и току ни пуснат готовото видео... на час по лъжичка, че да не ни се изясни отведнъж, а да се замота и под килима.

    17:13 20.02.2026

