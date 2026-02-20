Йотова: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков

Имам резерви спрямо някои министри, казах ги на служебният пример Гюров веднага след като прочете списъка за нов служебен кабинет. Няма как да кажа имената. Някои от министрите ги познавам добре, една част изобщо не познавам. За други имам определени резерви. Това как ще работят ще покаже дали ще ги оправдаят. Това заяви президентът Илияна Йотова в първото си телевизионно интервю като държавен глава.
Този служебен кабинет е резултат от начина, по който беше пременена българската Конституция. От Народното събрание ни казаха - ние ще изберем кандидат за министър-председател, той ще избере министри, вие ще издадете указ, припомни тя в ефира на бТВ.
"Президентът Радев правеше добри служебни кабинети. Те бяха признавани и от политически партии. Дори имаше предложение служебните кабинети да станат редовни. За съжаление тези текстове в Конституцията бяха променени", каза още президентът.
Президентът Йотова коментира и информацията в медиите, че зам.-министър председател за честни избори Стоил Цицелков е бил задържан три пъти.
За мен беше изненада, че ще има зам.-министър председател за честни избори. Няма министър в служебен кабинет, който да не отговаря за честността на изборите. Вероятно заради обществените очаквания, министър-председателят Гюров искаше да сложи акцент, като предложи вицепремиер, който да отговаря за това. Търсеше се някакъв символ, но отдавна ни мина времето на символите, сега е време за конкретна работа, каза още тя.
Аз научих от медиите за някой елементи от биография на Стоил Цицелков. Ако това, което излезе вчера е факт и ми бъде предложено ще подпиша указ за неговата оставка, категорична бе Илияна Йотова.
"Аз мога да разпиша такъв указ само ако имам предложение от служебния премиер Гюров, или ако самият зам.-министър председател поиска", обясни още държавният глава.
1 Тони
Коментиран от #4, #22, #24, #56
08:39 20.02.2026
2 Срам
08:39 20.02.2026
3 Валентина кака Вале
08:41 20.02.2026
4 типично
До коментар #1 от "Тони":начло за делата на ПП
08:41 20.02.2026
5 А дали
Може и кмета на боклука да бъде включен в този формат.
Коментиран от #86
08:41 20.02.2026
6 Омръзна ми от хора
Коментиран от #40
08:43 20.02.2026
7 АГАТ а Кристи
08:43 20.02.2026
8 бушприт
Коментиран от #15
08:44 20.02.2026
9 буля йотка
08:44 20.02.2026
10 Да бе , да !? 🤔
Коментиран от #16, #25, #48
08:44 20.02.2026
11 пресолена
08:45 20.02.2026
12 И този
08:47 20.02.2026
13 Боруна Лом
Коментиран от #68
08:48 20.02.2026
14 Ха ха ха ха ха ха ха
08:48 20.02.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #8 от "бушприт":Лигльоооо неграмотен
08:49 20.02.2026
16 Самата истина
До коментар #10 от "Да бе , да !? 🤔":Вярно е! За интересите на българите не се работи изобщо, а политиците работят срещу обикновените българи.
08:50 20.02.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
който предложи на Райков,
да назначи за посланик Райков❓
И Райков който прие предложението
на Райков и назначи
Райков❗
Е , Райков пак е тук на власт‼️
08:50 20.02.2026
18 Сила
Да обясни публично какво означава това , защо го е заслужила и най важното ....
С КАКВО ТОЧНО СЕ ЗАНИМАВАТ ТЕЗИ ХОРА НА ТЕХНИТЕ СБИРКИ И КОЙ ГИ ПОДКРЕПЯ И СПОНСОРИРА....КОЙ Е ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАЗИ ЕЗИЧЕСКА СЕКТА ???!!!???
08:51 20.02.2026
19 Стига оправдания!
България няма нужда от злишни драми!
Служебното правителство е само за 2 месеца, не за 4 г.!
08:52 20.02.2026
20 Госпожо,
Имате администрация от 1000 души!
Моткахте консултации , а подписахте светкавично, без да си свършите работата.
Защо?
За какво сте там?
Да ходите по олимпиади?
Не сте знаела?
Толкова елементарно оправдание, няма!
08:52 20.02.2026
21 Възраждане
08:53 20.02.2026
22 И така ще завърши с фалстарт
До коментар #1 от "Тони":Просто няма друг начин. Само двама трима министри са на мястото си. Хасан Адемов който е лекар и компетентен депутат може да бъде министър. Но защо трябва да взема Запрянов който е много възрастен и се издъни със самолетите. Бабичките също правят изключително лошо впечатление.
Коментиран от #28
08:53 20.02.2026
23 От алчност за власт
Кабинетът, който подкрепи е кабинет на гробокопач на оцелелият българскиинарод!
Как шушумигата Нейнски ще защитава външните ни интереси, като прецака сестрите в Либия?
Кажи, бе Идиотова, другарке!
Коментиран от #124
08:53 20.02.2026
24 Да де, ама
До коментар #1 от "Тони":Цицелков, Мицелков или някой си друг, но не видя ли Борисов и Пеевски с белезници на ръцете да отговарят на въпросите на съдия, значи нищо не се е случило.
08:53 20.02.2026
25 Дрънкаш глупости!
До коментар #10 от "Да бе , да !? 🤔":Стига саботажи!
Стига чесане на езици и измислени обвинения!
Никой човек не е ангел!
Не забравяйте, че служебното правителство е само за 2 месеца! То е временно.
Главчев да не беше по-безгрешен. Толкова купуване и продаване на гласове имаше по негово време и толкова фалшифициран вот на изборите.
Коментиран от #62, #97, #149
08:55 20.02.2026
26 Данко Харсъзина
Коментиран от #31, #72
08:56 20.02.2026
27 Омръзна ми от хора
08:56 20.02.2026
28 Забележи обаче,
До коментар #22 от "И така ще завърши с фалстарт":Това не е редовен кабинет!
Това я само за 2 месеца!
Коментиран от #50
08:57 20.02.2026
29 Ама той
Коментиран от #34
08:58 20.02.2026
30 Кравата
Ти да не си на олимпиада!
Ти носиш отговорност именно с подписването!
Защо тогава бяха консултациите?
Погледни всички, ма .!!!
Наблюдателите!
Позор- правителство от организми, с изключение на един, двама
Коментиран от #53
08:58 20.02.2026
31 Альооо
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":Да лепнеш неоснователно етикет на някой, че бил такъв-онакъв НЕ го прави такъв! Трябват доказателства и присъда от съд, а НЯМА! Докато няма, това е КЛЕВЕТА!
08:59 20.02.2026
32 Трол
08:59 20.02.2026
33 Много раздута администрация
09:00 20.02.2026
35 Не се оправдавай.
09:01 20.02.2026
37 Мафиотите пискат
Друго си е да назначат лъжец и подлец д.р доцент Борислав Цеков, който ни зомбираше, че Мадуро спечелил чрез мадуровките.Или да назначат педофил като барабаниста на ИТН Калин Бельов, а?
99% от българите имат криминални досиета.Те за това ги правеха, за да ги вадят когато им потрябва.
Гледам по НОВА тази сутрин, продържават да канят държанки на мутрите.
Коментиран от #49
09:01 20.02.2026
38 Данко Харсъзина
Коментиран от #42, #52
09:02 20.02.2026
39 ггййхъуй
09:03 20.02.2026
40 Мизерабъл
До коментар #6 от "Омръзна ми от хора":Има щото тия обръчи от фирми искат да имат "мой човек" във властта.Защо мислиш плащат милиони за тая цел?Ами за да получат пари от ПВУ,за да станат милиардери.Винаги става въпрос за много пари.Ние,цървулковците не можем да си представим за какви пари става въпрос.
Коментиран от #44
09:04 20.02.2026
41 БСП
09:04 20.02.2026
42 Цвете
До коментар #38 от "Данко Харсъзина":Данко къде изчезна напоследък .затъжних се за тебе.
09:06 20.02.2026
44 Щом се смяташ за цървул
До коментар #40 от "Мизерабъл":Ще се държат с теб като такъв!
Тези ли са " елит"!
Я, се стегни!
09:06 20.02.2026
45 Случая
Спомням си Нейчо Неев - "Егати и държавата в която аз съм вицепремиер ! ".
Само че Неев стоеше 100 пъти по висово от тези сламени човечета. И то по каквито и показатели да сравняваме !
Горко ни !
Коментиран от #55, #142
09:07 20.02.2026
46 Ами действай, какво чакаш?!
09:08 20.02.2026
47 Данко Харсъзина
09:09 20.02.2026
48 Фактъ
До коментар #10 от "Да бе , да !? 🤔":Много точно! То цялото ново служебно правителство от изпечени национални предатели е директно за оставка.
09:09 20.02.2026
49 Държанките на мутрите
До коментар #37 от "Мафиотите пискат":Се наричат метреси. По френско е. Бъди по европеец така да се каже.
09:10 20.02.2026
50 Два месеца
До коментар #28 от "Забележи обаче,":Са прекалено дълъг период за да изсмучат и последната капка кръв от хората!
Къде се птопиха бизоните? Страх, а»
Пълни гащи!
А ние си се развиваме чрез мама Пигелота от свинарника!
09:11 20.02.2026
52 Хаярсъзин
До коментар #38 от "Данко Харсъзина":не мой така, че в това служебно правителство има и бая кадри на любимия ти Бацуланяк.
Коментиран от #63
09:12 20.02.2026
53 тия
До коментар #30 от "Кравата":един-двама и те под съмнение
09:12 20.02.2026
54 готвят мафиотите подмяна и фалшификации
Що така Йотова не ни информира, когато Правителството на ГЕРБ се срещна С пат фалън, на който целия му екип имат присъди за фалшифициране на изборните списъци в щатите, А?
Пречи им Цицелков, а?Явно и Президенството се готви за манипулиране на изборите.
09:12 20.02.2026
55 Данко Харсъзина
До коментар #45 от "Случая":"Има Нейчо, има ток, нема Нейчо, нема ток."
Имаше и един друг серсемин, Дянко Добрев. Дянко Турбиниста, защото беше турбинист в АЕЦ Козлодуй.
Коментиран от #61
09:13 20.02.2026
56 Сандо
До коментар #1 от "Тони":Служебният кабинет просто пое щафетата.Което значи,че от зле ще става още по-зле,докато дойде последния пост и закрие държавата.
Коментиран от #67
09:13 20.02.2026
57 Колко
09:15 20.02.2026
58 Данко Харсъзина
09:15 20.02.2026
59 Заради
09:16 20.02.2026
60 СфМЛ
09:16 20.02.2026
62 Глупости
До коментар #25 от "Дрънкаш глупости!":на търкалета. служебното правителство ще откара много месеци още след изборите....
Коментиран от #69
09:17 20.02.2026
63 Данко Харсъзина
До коментар #52 от "Хаярсъзин":Бойко е велик държавник и политик от световна класа. Скоро ще извади голямата тояга и ще ги почва. Йотова направи аки.
Коментиран от #73
09:18 20.02.2026
64 Някой знае ли
Коментиран от #80
09:19 20.02.2026
65 Йото, ма
Коментиран от #76
09:20 20.02.2026
66 Ти да видиш
Не ми се оправдавай, че са ти орязани правомощията. Едно време Мунчо отказа да издаде указ заради Калин Стоянов, със същите "орязани правомощия".
09:20 20.02.2026
67 последния
До коментар #56 от "Сандо":пост закрива такива като теб !
09:20 20.02.2026
68 Той е този,
До коментар #13 от "Боруна Лом":за когото ти и махалата гласувате.
09:20 20.02.2026
69 Дааа
До коментар #62 от "Глупости":имам усещането, че тая година редовно правителство в парламентето няма да съставят и тия служебните coросоиди ще откарат докато ни затрият тотално.
09:21 20.02.2026
70 Кабинета ще повлече менторите си
Коментиран от #87
09:22 20.02.2026
71 Данко Харсъзина
До коментар #61 от "Хаярсъз":Аз съм хотелиер. Хотелите ми осигуряват благополучие и благоденствие.
Коментиран от #75, #77
09:22 20.02.2026
72 Бай Араб
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":Погледна ли се тази сутрин в огледалото? Челосан си с мотика по рождение.
09:23 20.02.2026
73 Данко бре,
До коментар #63 от "Данко Харсъзина":щом според теб бандита Боку е "велик държавник", защо злословиш срещу боковите кадри в служебната сглобка на ГЕРБ-СДС–ППДБ-НДСВ?
09:24 20.02.2026
74 КЛАСИЧЕСКИ СЦЕНАРИЙ ЗА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ
Публикуват се внушения или „въпроси“ още преди човекът да е на позицията.
Създава се напрежение и недоверие в обществото, за да се отслаби готовността на институцията да работи ефективно.
Фокусът се измества от политики и реформи към спекулации.
Това е много стара техника, използвана и по времето на ДС и КГБ, за да се разцепват общества, да се вкарват хора в ролята на „вътрешни врагове“ и да се БЛОКИРА ПРОГРЕС.
09:24 20.02.2026
75 Ти ако си хотелиер,
До коментар #71 от "Данко Харсъзина":аз ще да съм македонски космонавт.
09:25 20.02.2026
76 Запрян е лесен
До коментар #65 от "Йото, ма":Бабите са проблем. Имаше още една кандидатка да не се домъкне и тя на мястото на туй НПО.
09:25 20.02.2026
77 Е па
До коментар #71 от "Данко Харсъзина":нали хотелиер беше Последния софиянец???
Коментиран от #82
09:26 20.02.2026
78 А за Михайлова,
За Трайков кога? Трайков подписал прословутият анекс 4 за намаляване процент концесии и премахване на контрол върху изнесеното. Подари 33% държавен дял на бившите си работодатели. Осуетил разширяването на Чирен????
И докога ще правите хората на и.д.и.о.ти с това НЕЛЕГИТИМНО правителство, според КС 46% изборни нарушения н проверени 2000 секции. Къде са останалите десет хиляди. А поправките в Конституцията са НЕЛЕГИТИМНИ, защото са направени от хора заемащи постовете си НЕЗАКОННО!
Свикване на ВНС от Граждански организации и експерти, без политически квоти.
Закон за юро, въвеждането му, забрана референдум, концесии, Решения НС, меж. и национални договори, всичко те са НЕЗАКОННИ, вклч. Поправки Конституция, Поправки БНБ, всичко в област енергетика, земеделия.
ЗАЕМИ теглени от незаконни правителства.
Повишения цени, ток НЕЗАКОННИ.
09:26 20.02.2026
79 Избирател
09:27 20.02.2026
80 Тези със страннозвучащите фамилии
До коментар #64 от "Някой знае ли":най-често са (крипто)4и-fооt-и
09:27 20.02.2026
81 Мнение
Коментиран от #105
09:27 20.02.2026
82 тоя трол софиянеца-харсъзина
До коментар #77 от "Е па":май си бърка ролите
09:28 20.02.2026
83 Гуруто
09:29 20.02.2026
84 Йотова има право да не одобри
2026 г. сме, не сме 1997 г., нито 1987
"Кой разреши това безобразие".
Вицето в кой век живее?
Коментиран от #92, #104
09:29 20.02.2026
85 Чудя се
Коментиран от #94
09:29 20.02.2026
86 Дрънкаш глупости!
До коментар #5 от "А дали":Свалянето на служебен кабинет би довел до ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
Служебният кабинет е сомо 2 месеца, не години!
Служебният кабинет е само, за да подготви изборите, или ти предпочиташ фалшификаторите на избори Шиши Магнитски и Боко Тиквата да подготвят изборите, за да си ги купят и фалшифицират и всичко да продължи по старата мафиотска схема?!
Коментиран от #90, #93
09:29 20.02.2026
87 Ама
До коментар #70 от "Кабинета ще повлече менторите си":Назовавате ги тия ментори, че не можем да насмогнем всичката простотия да я следим час по час.
09:30 20.02.2026
88 колец
09:30 20.02.2026
89 Данко Харсъзина
До коментар #61 от "Хаярсъз":Енергетиката ми е хоби. 14 години геройски учих енергетика и полагах огромни усилия за да не заеърша. Прекъсвах, презаписвах и какво ли не. Но демокрацията ме удари подло в гръб. Професорите ми писаха по една петица, дадоха ми тема за дипломна работа и ме пратиха по дяволите. Беше им писнало от мен. За това познавам всичката весела сган из енергетиката. После станах хотелиер.
Коментиран от #95, #120
09:31 20.02.2026
90 Пак пишеш простотии
До коментар #86 от "Дрънкаш глупости!":Служебният кабинет може да откара с години, ако не се излъчи редовен такъв.
Коментиран от #96, #100
09:31 20.02.2026
91 Девизът на Йотова е:
За всякаква поза, кой както я пожелае!
09:31 20.02.2026
92 Да бе
До коментар #84 от "Йотова има право да не одобри":Защо се слагат хора с опит.Я да сложим Лекси Фльор,че е от нашите.
09:31 20.02.2026
93 Земеделието
До коментар #86 от "Дрънкаш глупости!":и здравеопазването какви избори организират?
Коментиран от #117
09:31 20.02.2026
94 Затова!
До коментар #85 от "Чудя се":Защото хората в България са умни и имат критично мислене и преценяват кое е клевета с цел дестабилизация и саботаж и кое е истина!
Пък Тошко Интриганта го познава цяла България!
Коментиран от #114
09:32 20.02.2026
96 Може
До коментар #90 от "Пак пишеш простотии":с нов мандат и нови избори!
09:32 20.02.2026
97 Два месеца ще изтърпи, казваш?
До коментар #25 от "Дрънкаш глупости!":Ще изтърпи 2 месеца да не пие и да не сецка.
09:33 20.02.2026
98 Хора с опит?
Хората с опит никой не ги допуска в политиката?
С опит, с опит да продават Територията, системен опит.
09:33 20.02.2026
99 Баш Майстора
Коментиран от #106
09:33 20.02.2026
100 Дрънкаш глупости!
До коментар #90 от "Пак пишеш простотии":Служебният кабинет няма да откара години след влизането на Румен Радев в политиката! Направо ще ги помете и Шишовци, и Боковци, и всякаква измет!
Коментиран от #102
09:34 20.02.2026
101 Льотчик
09:34 20.02.2026
102 И за Слави
До коментар #100 от "Дрънкаш глупости!":така казвахте...
09:34 20.02.2026
103 123456
09:35 20.02.2026
104 Така е
До коментар #84 от "Йотова има право да не одобри":Тези са за уволнение, но аз си държа да изхвърлят и дядо Запрян.
Коментиран от #123
09:35 20.02.2026
105 Тъпото е
До коментар #81 от "Мнение":В случая става въпрос за МИНИСТЪР ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ,а не за случаен човек. Уж искате прозрачност,а като осветлят някого,пищите като ощипани моми на хоро.
09:35 20.02.2026
106 Ирония
До коментар #99 от "Баш Майстора":А издънките на мафията ГЕРБ-ДПС продържават десетилетия! Един държавен бюджет не можаха да направят като хората, то бяха корупция, то заеми, то кражби, то чудеса...
09:36 20.02.2026
107 циркаджии
09:36 20.02.2026
108 Министър
09:36 20.02.2026
109 Още не сме стигнали дъното
09:36 20.02.2026
110 Парадокс БГ
09:37 20.02.2026
111 А забраната
Коментиран от #116
09:37 20.02.2026
112 Шарлатани ООД
09:38 20.02.2026
113 Ганайка
09:38 20.02.2026
114 Абе човек
До коментар #94 от "Затова!":Мисли бе,чети бе.Няма да ти платят,ако пишеш глупости.Излизат факти,които са ДОКАЗАНИ с документи.
09:39 20.02.2026
115 ППДБ
Коментиран от #121
09:39 20.02.2026
116 Тая забрана не е ли във връзка
До коментар #111 от "А забраната":с насилствено мърсуване с африкански деца?
09:39 20.02.2026
117 Организират да ти кажа
До коментар #93 от "Земеделието":Хората ако не могат да бъдат лекувани или ако им изкопуват продукцията за без пари и вноса им подбива пазара как мислиш за кого ще гласуват.
Коментиран от #122
09:40 20.02.2026
118 Служебните кабинети
Куче влачи - диря няма. 😂😂😂
Поне сега има действащ парламент да ги контролира нещо. Иначе Боташ 2, 3, 4.....
А иначе предсрочните избори трябва да се премахнат категорично. Не може през 3 месеца да ходим на избори. Това е държава, а не реалити шоу😵💫😵💫😵💫😵💫😵💫
Ако се иска вот на недоверие трябва да се предложи алтернативен кабинет, които да се гласува в парламента. Като няма алтернатива си кара стария. Мандатът е 4 години.🧐🧐🧐🧐
Писна ми от избори и едни и същи хора пак. Няма Исус да се появи в парламента. Само трошиме пари за глупости. ТОВА СА ХОРАТА. НЯМА ДРУГИ. ТАКИВА СМЕ ВСИЧКИ, НО НЕ ИСКАМЕ ДА СИ ГО ПРИЗНАЕМ 🧐🧐🧐🧐🧐
Коментиран от #127
09:40 20.02.2026
119 Избори
09:41 20.02.2026
121 Хомопедофилски скандал
До коментар #115 от "ППДБ":Не може лесно да се заемете. "Самоубийствата" също. Как ти се струват.
09:42 20.02.2026
122 Ами
До коментар #117 от "Организират да ти кажа":нама да гласуват за ненормалните украинстващи ЕС-сектантни от ППДБ.
09:43 20.02.2026
123 Соломонови Паси
До коментар #104 от "Така е":Запрянов има енергията на лейтенант и мъдростта на генерал.Не напразно Гюров е поискал единствено той да остане от предишното правителство.Хайде,дай да не разбираме от всичко,а?!
Коментиран от #136
09:44 20.02.2026
124 помним,помним
До коментар #23 от "От алчност за власт":По повод сестрите тогава Надежда се изцепи :"каквото са надробили ,да си го сърбат.Произвеждали са алкохол и са го продавали.И други работи са вършили".До днес помня думите и.Не,не съм роднина на сестрите.Дори не ги познавам.Просто съм един гражданин.Помним и за гаража и сервиза на ЦК на БКП който тя купи за стотинки с цялото западно оборудване.И понеже се беше докоснала до много държавни тайни и дадоха два мандата посланик в Турция за да мълчи.Та тя и другите баби до кога ще работят?Като Цола Драгойчева до 90 годишна възраст ли?Или като Валентина Терешкова която още е депутат и днес всички я мразят защото иска да вдига възрастта за пенсиониране.
09:45 20.02.2026
125 бай Иван
09:46 20.02.2026
126 Госпожо президент,
09:46 20.02.2026
127 По-скоро
До коментар #118 от "Служебните кабинети":Трябва да забранят на служебни кабинети,да сключват дългосрочни договори напр."Боташ"за 13 години,при условие,че нещата в световен план се менят за дни.
09:48 20.02.2026
128 Александър 3
09:50 20.02.2026
129 Тошко що не го вземат там нещо
09:52 20.02.2026
130 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #134, #135, #147
09:53 20.02.2026
131 Данко Харсъзина
До коментар #120 от "Харсъз,":Не бе, не съм турбинист. Никога не съм бил турбинист. Хотелиер съм. За да си турбинист, трябва да бачкаш поне 10 години в АЕЦА, да сдадеш суматия изпити, и едва после ставаш турбинист. Станеш ли веднъж турбинист, не те гонят. Всячески гледат да те задържат.
Аз съм най-известен с това, че най-много мразим да бачкам. За това станах хотелиер. Другите да бачкат за мен.
09:53 20.02.2026
132 Чула от
09:54 20.02.2026
133 Земеделието беше десета глуха
09:55 20.02.2026
134 Да и
До коментар #130 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":да не забравяме Бъчварката, че реално тя е поставена за шеф на лама Гюро.
09:56 20.02.2026
135 Бъчварката
До коментар #130 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Що ще в кабинета на началството ? Нещо приемственост ли ще правят.
Коментиран от #154
09:58 20.02.2026
136 СюлейманПуcи
До коментар #123 от "Соломонови Паси":Бай Запрян е отдавна фъснала украистваща деменция. Ако ще пазим неутралитет, редно е да си ходи на пенсия.
09:58 20.02.2026
137 Нов бардак
09:59 20.02.2026
138 Искаш
10:01 20.02.2026
139 Служебната сглобка
Смятайте какво ни чака?!
От Шарлатаните на Радев от ППДБ се чуват нетърпеливи гласове за РЕВАНШИЗЪМ, за политическа чистка в администрацията, да сложат пак техните секретарки, любовници и т.н., както при предишните упарвления на ППДБ,
Тия ще крадат като за последно!
10:02 20.02.2026
140 Йотова = Радев
Вярва ли някой, че Йотова = Радев не са проучили вимателно пишман- кандидатите? Ако не са ги проучили- още по- зле за тях!
Йотова = Радев можеше въобще да не подпише указа за служебния кабинет на Гюро Михайлов.
Както направи Радев = Йотова с кабинета на Ралица Ножарева.
Имаме прецедент, така че Йотова = Радев не върви.
10:07 20.02.2026
141 Нов олимпийски рекорд
10:07 20.02.2026
143 Данко Харсъзина
Коментиран от #145
10:09 20.02.2026
144 Радев дано най сетне
10:09 20.02.2026
146 Порно
10:39 20.02.2026
147 Лалю
До коментар #130 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Надето и Стареца знаят много.А този зевзек го пуснаха просто като на покер наддаване.Ако мине,мине.Е,не мина.
Коментиран от #153
10:58 20.02.2026
148 Умереният
11:13 20.02.2026
149 Ъ?!!!
До коментар #25 от "Дрънкаш глупости!":"Не забравяйте, че служебното правителство е само за 2 месеца! "
А ти не забравяй, че ИМЕННО СЛУЖЕБНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ВЪРШАТ НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ГАДОСТИ, КОИТО ДРУГИТЕ НЕ БИХА ПОСМЕЛИ. Точно, защото са за кратко време. После, подобаващо възнаградени изчезват, ни лук яли, ни мерисАли.
11:22 20.02.2026
150 ОЛГА
11:25 20.02.2026
151 ОЛГА
11:27 20.02.2026
152 Хмм
13:16 20.02.2026
153 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #147 от "Лалю":Знаят, ама са от отбора на хиените, статуквото , стария бардак или както щеш ги наречи!
17:13 20.02.2026
154 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #135 от "Бъчварката":Да. Какво ли ще прави Бъчварката? Освен да духа камината, друго не може да прави.
17:18 20.02.2026