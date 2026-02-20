Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Йотова: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков

Йотова: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков

20 Февруари, 2026 08:35

Имам резерви спрямо някои министри, казах ги на служебният пример Гюров веднага след като прочете списъка за нов служебен кабинет

Имам резерви спрямо някои министри, казах ги на служебният пример Гюров веднага след като прочете списъка за нов служебен кабинет. Няма как да кажа имената. Някои от министрите ги познавам добре, една част изобщо не познавам. За други имам определени резерви. Това как ще работят ще покаже дали ще ги оправдаят. Това заяви президентът Илияна Йотова в първото си телевизионно интервю като държавен глава.

Този служебен кабинет е резултат от начина, по който беше пременена българската Конституция. От Народното събрание ни казаха - ние ще изберем кандидат за министър-председател, той ще избере министри, вие ще издадете указ, припомни тя в ефира на бТВ.

"Президентът Радев правеше добри служебни кабинети. Те бяха признавани и от политически партии. Дори имаше предложение служебните кабинети да станат редовни. За съжаление тези текстове в Конституцията бяха променени", каза още президентът.

Президентът Йотова коментира и информацията в медиите, че зам.-министър председател за честни избори Стоил Цицелков е бил задържан три пъти.

За мен беше изненада, че ще има зам.-министър председател за честни избори. Няма министър в служебен кабинет, който да не отговаря за честността на изборите. Вероятно заради обществените очаквания, министър-председателят Гюров искаше да сложи акцент, като предложи вицепремиер, който да отговаря за това. Търсеше се някакъв символ, но отдавна ни мина времето на символите, сега е време за конкретна работа, каза още тя.

Аз научих от медиите за някой елементи от биография на Стоил Цицелков. Ако това, което излезе вчера е факт и ми бъде предложено ще подпиша указ за неговата оставка, категорична бе Илияна Йотова.

"Аз мога да разпиша такъв указ само ако имам предложение от служебния премиер Гюров, или ако самият зам.-министър председател поиска", обясни още държавният глава.


  • 1 Тони

    60 15 Отговор
    Служебния кабинет започна с фалстарт?!

    Коментиран от #4, #22, #24, #56

    08:39 20.02.2026

  • 2 Срам

    52 11 Отговор
    Чакам оставката му.

    08:39 20.02.2026

  • 3 Валентина кака Вале

    71 6 Отговор
    "министър председател за честни избори" - Дотук се докарахме след като МВР попадна в ръцете на Къдравото Сю !

    08:41 20.02.2026

  • 4 типично

    38 17 Отговор

    До коментар #1 от "Тони":

    начло за делата на ПП

    08:41 20.02.2026

  • 5 А дали

    55 14 Отговор
    с масов протест може да бъде свален служебен кабинет. Ще бъде интересно като първи такъв случай.
    Може и кмета на боклука да бъде включен в този формат.

    Коментиран от #86

    08:41 20.02.2026

  • 6 Омръзна ми от хора

    48 8 Отговор
    Със супер странни имена. Също така ми омръзна от вицепремиери. Защо трябва да има трима никому неизвестни вицепремиери. Защо са толкова много министрите в кабинета. Тя защо не му каза на Гяуров 15 министерства и толкова.

    Коментиран от #40

    08:43 20.02.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    32 6 Отговор
    "Бързата кучка слепи ги ражда"... +

    08:43 20.02.2026

  • 8 бушприт

    12 13 Отговор
    президентката Илияна Йотова

    Коментиран от #15

    08:44 20.02.2026

  • 9 буля йотка

    27 15 Отговор
    на копанята

    08:44 20.02.2026

  • 10 Да бе , да !? 🤔

    62 16 Отговор
    Само Цицелков ли ? 99 % от тези министри са доказани еничари , които ще работят за Турция и Великобритания , срещу България . Защо само Цицелков ?.

    Коментиран от #16, #25, #48

    08:44 20.02.2026

  • 11 пресолена

    19 13 Отговор
    всички сте в кюпа. не бягай от отговорност. лесно се критикарства.

    08:45 20.02.2026

  • 12 И този

    26 5 Отговор
    Е от улицата и не само

    08:47 20.02.2026

  • 13 Боруна Лом

    32 3 Отговор
    ВСИЧКИ СЕ КЛАНЯТЕ НА ЕДИН КУКЛОВОД! КАЖЕТЕ,,,КОЙ,,КОЙ,, Е ТОЙ???

    Коментиран от #68

    08:48 20.02.2026

  • 14 Ха ха ха ха ха ха ха

    23 12 Отговор
    Нищо няма да стане. Бойко го чака бай Ставри. Шишко ще го оправи чичо му Румен

    08:48 20.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    18 2 Отговор

    До коментар #8 от "бушприт":

    Лигльоооо неграмотен

    08:49 20.02.2026

  • 16 Самата истина

    45 2 Отговор

    До коментар #10 от "Да бе , да !? 🤔":

    Вярно е! За интересите на българите не се работи изобщо, а политиците работят срещу обикновените българи.

    08:50 20.02.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 2 Отговор
    Абе хора, помните ли Райков,
    който предложи на Райков,
    да назначи за посланик Райков❓
    И Райков който прие предложението
    на Райков и назначи
    Райков❗
    Е , Райков пак е тук на власт‼️

    08:50 20.02.2026

  • 18 Сила

    43 5 Отговор
    Илияна е "Тамплиер на годината " !!!???!!!
    Да обясни публично какво означава това , защо го е заслужила и най важното ....
    С КАКВО ТОЧНО СЕ ЗАНИМАВАТ ТЕЗИ ХОРА НА ТЕХНИТЕ СБИРКИ И КОЙ ГИ ПОДКРЕПЯ И СПОНСОРИРА....КОЙ Е ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАЗИ ЕЗИЧЕСКА СЕКТА ???!!!???

    08:51 20.02.2026

  • 19 Стига оправдания!

    25 1 Отговор
    Сменяйте и да продължаваме напред!
    България няма нужда от злишни драми!
    Служебното правителство е само за 2 месеца, не за 4 г.!

    08:52 20.02.2026

  • 20 Госпожо,

    37 13 Отговор
    Вие сте длъжна да проверите кандидатурите
    Имате администрация от 1000 души!
    Моткахте консултации , а подписахте светкавично, без да си свършите работата.
    Защо?
    За какво сте там?
    Да ходите по олимпиади?
    Не сте знаела?
    Толкова елементарно оправдание, няма!

    08:52 20.02.2026

  • 21 Възраждане

    14 11 Отговор
    Ти пък каква си противна, ако знаеш

    08:53 20.02.2026

  • 22 И така ще завърши с фалстарт

    36 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тони":

    Просто няма друг начин. Само двама трима министри са на мястото си. Хасан Адемов който е лекар и компетентен депутат може да бъде министър. Но защо трябва да взема Запрянов който е много възрастен и се издъни със самолетите. Бабичките също правят изключително лошо впечатление.

    Коментиран от #28

    08:53 20.02.2026

  • 23 От алчност за власт

    34 8 Отговор
    Йотова се провали!
    Кабинетът, който подкрепи е кабинет на гробокопач на оцелелият българскиинарод!
    Как шушумигата Нейнски ще защитава външните ни интереси, като прецака сестрите в Либия?
    Кажи, бе Идиотова, другарке!

    Коментиран от #124

    08:53 20.02.2026

  • 24 Да де, ама

    20 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тони":

    Цицелков, Мицелков или някой си друг, но не видя ли Борисов и Пеевски с белезници на ръцете да отговарят на въпросите на съдия, значи нищо не се е случило.

    08:53 20.02.2026

  • 25 Дрънкаш глупости!

    11 19 Отговор

    До коментар #10 от "Да бе , да !? 🤔":

    Стига саботажи!
    Стига чесане на езици и измислени обвинения!
    Никой човек не е ангел!
    Не забравяйте, че служебното правителство е само за 2 месеца! То е временно.
    Главчев да не беше по-безгрешен. Толкова купуване и продаване на гласове имаше по негово време и толкова фалшифициран вот на изборите.

    Коментиран от #62, #97, #149

    08:55 20.02.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    22 15 Отговор
    Йотова и Радев настъпиха мотиката. Правителство "Педофили" е пълно с пиеници, наркомани и всякаква сган.

    Коментиран от #31, #72

    08:56 20.02.2026

  • 27 Омръзна ми от хора

    16 2 Отговор
    Със супер странни имена. Също така ми омръзна от вицепремиери. Защо трябва да има трима никому неизвестни вицепремиери. Защо са толкова много министрите в кабинета. Тя защо не му каза на Гяуров 15 министерства и толкова.

    08:56 20.02.2026

  • 28 Забележи обаче,

    4 8 Отговор

    До коментар #22 от "И така ще завърши с фалстарт":

    Това не е редовен кабинет!
    Това я само за 2 месеца!

    Коментиран от #50

    08:57 20.02.2026

  • 29 Ама той

    18 2 Отговор
    и Веждичката беше в бумбака за побой над полицай и с малко кръв в алкохола зад волана, ама това не му попречи да бъде министър и председател на НС

    Коментиран от #34

    08:58 20.02.2026

  • 30 Кравата

    17 7 Отговор
    Щяла да ги наблюдавала?

    Ти да не си на олимпиада!
    Ти носиш отговорност именно с подписването!
    Защо тогава бяха консултациите?
    Погледни всички, ма .!!!
    Наблюдателите!
    Позор- правителство от организми, с изключение на един, двама

    Коментиран от #53

    08:58 20.02.2026

  • 31 Альооо

    7 9 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Да лепнеш неоснователно етикет на някой, че бил такъв-онакъв НЕ го прави такъв! Трябват доказателства и присъда от съд, а НЯМА! Докато няма, това е КЛЕВЕТА!

    08:59 20.02.2026

  • 32 Трол

    8 5 Отговор
    Г-н Цицелков е най-свестният в този кабинет. Пийва си, пуши си, никому зло не прави.

    08:59 20.02.2026

  • 33 Много раздута администрация

    18 1 Отговор
    Прекалено много министерства и цели трима вицепремиери като че ли ще векуват там. Максимум един вицепремиер дори и толкова ме е нужно. Протестите бяха против раздутата администрация по принцип а те я възпроизвеждаха в служебния кабинет.

    09:00 20.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Не се оправдавай.

    8 1 Отговор
    Шантиклер с черена роза си е направо- зоза! Тоест лека , продажна женка! Фуличница!

    09:01 20.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мафиотите пискат

    10 7 Отговор
    Искат Правителство от ДЕБИЛИ.
    Друго си е да назначат лъжец и подлец д.р доцент Борислав Цеков, който ни зомбираше, че Мадуро спечелил чрез мадуровките.Или да назначат педофил като барабаниста на ИТН Калин Бельов, а?
    99% от българите имат криминални досиета.Те за това ги правеха, за да ги вадят когато им потрябва.
    Гледам по НОВА тази сутрин, продържават да канят държанки на мутрите.

    Коментиран от #49

    09:01 20.02.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    19 2 Отговор
    Правителство. "Педофили" е съставено от утайките на България.

    Коментиран от #42, #52

    09:02 20.02.2026

  • 39 ггййхъуй

    7 0 Отговор
    Екстрадирайте го в Гана Африка

    09:03 20.02.2026

  • 40 Мизерабъл

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Омръзна ми от хора":

    Има щото тия обръчи от фирми искат да имат "мой човек" във властта.Защо мислиш плащат милиони за тая цел?Ами за да получат пари от ПВУ,за да станат милиардери.Винаги става въпрос за много пари.Ние,цървулковците не можем да си представим за какви пари става въпрос.

    Коментиран от #44

    09:04 20.02.2026

  • 41 БСП

    12 0 Отговор
    Не са в състояние една работа да свършат като хората защото вече не са от хора народа. Например на конгреса колко много социалисти бяха на президиума. Водачите им щели да бъдат генерални секретари вече.

    09:04 20.02.2026

  • 42 Цвете

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Данко Харсъзина":

    Данко къде изчезна напоследък .затъжних се за тебе.

    09:06 20.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Щом се смяташ за цървул

    9 2 Отговор

    До коментар #40 от "Мизерабъл":

    Ще се държат с теб като такъв!

    Тези ли са " елит"!
    Я, се стегни!

    09:06 20.02.2026

  • 45 Случая

    22 0 Отговор
    е показателен как се "подбират" хората които влизат в управлението !
    Спомням си Нейчо Неев - "Егати и държавата в която аз съм вицепремиер ! ".
    Само че Неев стоеше 100 пъти по висово от тези сламени човечета. И то по каквито и показатели да сравняваме !
    Горко ни !

    Коментиран от #55, #142

    09:07 20.02.2026

  • 46 Ами действай, какво чакаш?!

    19 3 Отговор
    А защо не я подписа още вчера, а прие от Гюро списъка без забележки? Също и за баба Надка на Мавъра, а защо не и дедо Запрян!

    09:08 20.02.2026

  • 47 Данко Харсъзина

    10 5 Отговор
    За сега Тошко Африкански лекичко ги гъделичка. Шишко все още не ги е подпукал с дебелата тояга.

    09:09 20.02.2026

  • 48 Фактъ

    17 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да бе , да !? 🤔":

    Много точно! То цялото ново служебно правителство от изпечени национални предатели е директно за оставка.

    09:09 20.02.2026

  • 49 Държанките на мутрите

    15 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мафиотите пискат":

    Се наричат метреси. По френско е. Бъди по европеец така да се каже.

    09:10 20.02.2026

  • 50 Два месеца

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Забележи обаче,":

    Са прекалено дълъг период за да изсмучат и последната капка кръв от хората!
    Къде се птопиха бизоните? Страх, а»
    Пълни гащи!
    А ние си се развиваме чрез мама Пигелота от свинарника!

    09:11 20.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хаярсъзин

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Данко Харсъзина":

    не мой така, че в това служебно правителство има и бая кадри на любимия ти Бацуланяк.

    Коментиран от #63

    09:12 20.02.2026

  • 53 тия

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Кравата":

    един-двама и те под съмнение

    09:12 20.02.2026

  • 54 готвят мафиотите подмяна и фалшификации

    7 2 Отговор
    Първия ГОЛЯМ гаф на Йотова.
    Що така Йотова не ни информира, когато Правителството на ГЕРБ се срещна С пат фалън, на който целия му екип имат присъди за фалшифициране на изборните списъци в щатите, А?
    Пречи им Цицелков, а?Явно и Президенството се готви за манипулиране на изборите.

    09:12 20.02.2026

  • 55 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Случая":

    "Има Нейчо, има ток, нема Нейчо, нема ток."
    Имаше и един друг серсемин, Дянко Добрев. Дянко Турбиниста, защото беше турбинист в АЕЦ Козлодуй.

    Коментиран от #61

    09:13 20.02.2026

  • 56 Сандо

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тони":

    Служебният кабинет просто пое щафетата.Което значи,че от зле ще става още по-зле,докато дойде последния пост и закрие държавата.

    Коментиран от #67

    09:13 20.02.2026

  • 57 Колко

    6 0 Отговор
    се подготвя един подпис?

    09:15 20.02.2026

  • 58 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Егати държавата, с това Правителство "Педофили".

    09:15 20.02.2026

  • 59 Заради

    6 1 Отговор
    един джуджак злобен ? И кой му дава решения на съда , в случая нещо от повече от 10 години ! И това същество губи парламентарно време да играе гнусни постановки , да обижда в безпомощност , да лъже безскрупулно ! Краят му и на шайката от чалгари се вижда !

    09:16 20.02.2026

  • 60 СфМЛ

    7 0 Отговор
    Когато проверите и прочетете изказванията и заниманията на този Цицелков, тогава ще си проличи . .... Има факти !

    09:16 20.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Глупости

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дрънкаш глупости!":

    на търкалета. служебното правителство ще откара много месеци още след изборите....

    Коментиран от #69

    09:17 20.02.2026

  • 63 Данко Харсъзина

    0 11 Отговор

    До коментар #52 от "Хаярсъзин":

    Бойко е велик държавник и политик от световна класа. Скоро ще извади голямата тояга и ще ги почва. Йотова направи аки.

    Коментиран от #73

    09:18 20.02.2026

  • 64 Някой знае ли

    6 1 Отговор
    къде е роден този Цицелков? Да не се окаже гражданин и на друга държава?

    Коментиран от #80

    09:19 20.02.2026

  • 65 Йото, ма

    7 3 Отговор
    А Бъчвата, Надка хубавата и Запрян кога?! Вчера ти къде бля?

    Коментиран от #76

    09:20 20.02.2026

  • 66 Ти да видиш

    11 2 Отговор
    Като имаш резерви защо издаде указ?
    Не ми се оправдавай, че са ти орязани правомощията. Едно време Мунчо отказа да издаде указ заради Калин Стоянов, със същите "орязани правомощия".

    09:20 20.02.2026

  • 67 последния

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Сандо":

    пост закрива такива като теб !

    09:20 20.02.2026

  • 68 Той е този,

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Боруна Лом":

    за когото ти и махалата гласувате.

    09:20 20.02.2026

  • 69 Дааа

    10 1 Отговор

    До коментар #62 от "Глупости":

    имам усещането, че тая година редовно правителство в парламентето няма да съставят и тия служебните coросоиди ще откарат докато ни затрият тотално.

    09:21 20.02.2026

  • 70 Кабинета ще повлече менторите си

    10 2 Отговор
    Те сами се издават. Вчера единия ментор изпълзя от дупката и почна да дава пресконференции.

    Коментиран от #87

    09:22 20.02.2026

  • 71 Данко Харсъзина

    3 5 Отговор

    До коментар #61 от "Хаярсъз":

    Аз съм хотелиер. Хотелите ми осигуряват благополучие и благоденствие.

    Коментиран от #75, #77

    09:22 20.02.2026

  • 72 Бай Араб

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    Погледна ли се тази сутрин в огледалото? Челосан си с мотика по рождение.

    09:23 20.02.2026

  • 73 Данко бре,

    7 2 Отговор

    До коментар #63 от "Данко Харсъзина":

    щом според теб бандита Боку е "велик държавник", защо злословиш срещу боковите кадри в служебната сглобка на ГЕРБ-СДС–ППДБ-НДСВ?

    09:24 20.02.2026

  • 74 КЛАСИЧЕСКИ СЦЕНАРИЙ ЗА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ

    2 7 Отговор
    Виждаме нещо, което често се нарича „КЛАСИЧЕСКИ СЦЕНАРИЙ ЗА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ“:
    Публикуват се внушения или „въпроси“ още преди човекът да е на позицията.
    Създава се напрежение и недоверие в обществото, за да се отслаби готовността на институцията да работи ефективно.
    Фокусът се измества от политики и реформи към спекулации.
    Това е много стара техника, използвана и по времето на ДС и КГБ, за да се разцепват общества, да се вкарват хора в ролята на „вътрешни врагове“ и да се БЛОКИРА ПРОГРЕС.

    09:24 20.02.2026

  • 75 Ти ако си хотелиер,

    7 2 Отговор

    До коментар #71 от "Данко Харсъзина":

    аз ще да съм македонски космонавт.

    09:25 20.02.2026

  • 76 Запрян е лесен

    7 1 Отговор

    До коментар #65 от "Йото, ма":

    Бабите са проблем. Имаше още една кандидатка да не се домъкне и тя на мястото на туй НПО.

    09:25 20.02.2026

  • 77 Е па

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Данко Харсъзина":

    нали хотелиер беше Последния софиянец???

    Коментиран от #82

    09:26 20.02.2026

  • 78 А за Михайлова,

    10 1 Отговор
    кога? За Исмаилов, кога? Какво е това измислено министерство за честни избори? Защо не е закрито?
    За Трайков кога? Трайков подписал прословутият анекс 4 за намаляване процент концесии и премахване на контрол върху изнесеното. Подари 33% държавен дял на бившите си работодатели. Осуетил разширяването на Чирен????
    И докога ще правите хората на и.д.и.о.ти с това НЕЛЕГИТИМНО правителство, според КС 46% изборни нарушения н проверени 2000 секции. Къде са останалите десет хиляди. А поправките в Конституцията са НЕЛЕГИТИМНИ, защото са направени от хора заемащи постовете си НЕЗАКОННО!
    Свикване на ВНС от Граждански организации и експерти, без политически квоти.
    Закон за юро, въвеждането му, забрана референдум, концесии, Решения НС, меж. и национални договори, всичко те са НЕЗАКОННИ, вклч. Поправки Конституция, Поправки БНБ, всичко в област енергетика, земеделия.
    ЗАЕМИ теглени от незаконни правителства.
    Повишения цени, ток НЕЗАКОННИ.

    09:26 20.02.2026

  • 79 Избирател

    8 1 Отговор
    До кога ще ни цицелкат?

    09:27 20.02.2026

  • 80 Тези със страннозвучащите фамилии

    7 0 Отговор

    До коментар #64 от "Някой знае ли":

    най-често са (крипто)4и-fооt-и

    09:27 20.02.2026

  • 81 Мнение

    4 2 Отговор
    Колко кокаин намериха в дома на тошко, мошко и компания ще разберете по късно от съобщението на пресцентъра на МВР

    Коментиран от #105

    09:27 20.02.2026

  • 82 тоя трол софиянеца-харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Е па":

    май си бърка ролите

    09:28 20.02.2026

  • 83 Гуруто

    3 1 Отговор
    къде се скри?Защо мълчи?

    09:29 20.02.2026

  • 84 Йотова има право да не одобри

    7 2 Отговор
    Исмаилов, Бъчварова, Трайков, Михайлова Нейски.
    2026 г. сме, не сме 1997 г., нито 1987
    "Кой разреши това безобразие".
    Вицето в кой век живее?

    Коментиран от #92, #104

    09:29 20.02.2026

  • 85 Чудя се

    6 2 Отговор
    Защо,когато от ИТН изнасят нелицеприятни нарушения на някого с факти, хора в социалните мрежи нападат Тошко,а не прегрешилия.Заслужаваме си съдбата!

    Коментиран от #94

    09:29 20.02.2026

  • 86 Дрънкаш глупости!

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "А дали":

    Свалянето на служебен кабинет би довел до ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
    Служебният кабинет е сомо 2 месеца, не години!
    Служебният кабинет е само, за да подготви изборите, или ти предпочиташ фалшификаторите на избори Шиши Магнитски и Боко Тиквата да подготвят изборите, за да си ги купят и фалшифицират и всичко да продължи по старата мафиотска схема?!

    Коментиран от #90, #93

    09:29 20.02.2026

  • 87 Ама

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "Кабинета ще повлече менторите си":

    Назовавате ги тия ментори, че не можем да насмогнем всичката простотия да я следим час по час.

    09:30 20.02.2026

  • 88 колец

    6 2 Отговор
    Само Ф.Димитров и Едвин липсват, за пълното благоденствие.

    09:30 20.02.2026

  • 89 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хаярсъз":

    Енергетиката ми е хоби. 14 години геройски учих енергетика и полагах огромни усилия за да не заеърша. Прекъсвах, презаписвах и какво ли не. Но демокрацията ме удари подло в гръб. Професорите ми писаха по една петица, дадоха ми тема за дипломна работа и ме пратиха по дяволите. Беше им писнало от мен. За това познавам всичката весела сган из енергетиката. После станах хотелиер.

    Коментиран от #95, #120

    09:31 20.02.2026

  • 90 Пак пишеш простотии

    9 1 Отговор

    До коментар #86 от "Дрънкаш глупости!":

    Служебният кабинет може да откара с години, ако не се излъчи редовен такъв.

    Коментиран от #96, #100

    09:31 20.02.2026

  • 91 Девизът на Йотова е:

    6 2 Отговор
    «Винаги готов»!
    За всякаква поза, кой както я пожелае!

    09:31 20.02.2026

  • 92 Да бе

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Йотова има право да не одобри":

    Защо се слагат хора с опит.Я да сложим Лекси Фльор,че е от нашите.

    09:31 20.02.2026

  • 93 Земеделието

    5 2 Отговор

    До коментар #86 от "Дрънкаш глупости!":

    и здравеопазването какви избори организират?

    Коментиран от #117

    09:31 20.02.2026

  • 94 Затова!

    4 4 Отговор

    До коментар #85 от "Чудя се":

    Защото хората в България са умни и имат критично мислене и преценяват кое е клевета с цел дестабилизация и саботаж и кое е истина!
    Пък Тошко Интриганта го познава цяла България!

    Коментиран от #114

    09:32 20.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Може

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Пак пишеш простотии":

    с нов мандат и нови избори!

    09:32 20.02.2026

  • 97 Два месеца ще изтърпи, казваш?

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дрънкаш глупости!":

    Ще изтърпи 2 месеца да не пие и да не сецка.

    09:33 20.02.2026

  • 98 Хора с опит?

    4 1 Отговор
    Ама вие сериозно ли?
    Хората с опит никой не ги допуска в политиката?
    С опит, с опит да продават Територията, системен опит.

    09:33 20.02.2026

  • 99 Баш Майстора

    4 2 Отговор
    Издънките на ПП започнаха от първия ден

    Коментиран от #106

    09:33 20.02.2026

  • 100 Дрънкаш глупости!

    3 5 Отговор

    До коментар #90 от "Пак пишеш простотии":

    Служебният кабинет няма да откара години след влизането на Румен Радев в политиката! Направо ще ги помете и Шишовци, и Боковци, и всякаква измет!

    Коментиран от #102

    09:34 20.02.2026

  • 101 Льотчик

    4 2 Отговор
    Изцицелкахме ви!

    09:34 20.02.2026

  • 102 И за Слави

    3 1 Отговор

    До коментар #100 от "Дрънкаш глупости!":

    така казвахте...

    09:34 20.02.2026

  • 103 123456

    5 2 Отговор
    Добре де - тоя Цицелков не знаеше ли , че има такива провинения и въобще да не се съгласява ! Що за безочие и наглост - и такива ще ни управляват ! Ай ....

    09:35 20.02.2026

  • 104 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #84 от "Йотова има право да не одобри":

    Тези са за уволнение, но аз си държа да изхвърлят и дядо Запрян.

    Коментиран от #123

    09:35 20.02.2026

  • 105 Тъпото е

    4 2 Отговор

    До коментар #81 от "Мнение":

    В случая става въпрос за МИНИСТЪР ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ,а не за случаен човек. Уж искате прозрачност,а като осветлят някого,пищите като ощипани моми на хоро.

    09:35 20.02.2026

  • 106 Ирония

    5 2 Отговор

    До коментар #99 от "Баш Майстора":

    А издънките на мафията ГЕРБ-ДПС продържават десетилетия! Един държавен бюджет не можаха да направят като хората, то бяха корупция, то заеми, то кражби, то чудеса...

    09:36 20.02.2026

  • 107 циркаджии

    6 1 Отговор
    Почвам си мисля , че нарочно си направиха гаргара с момчето , "виждате ли ще му искам оставката" а другите аватари от прехода няма кой да ги пипне.

    09:36 20.02.2026

  • 108 Министър

    2 1 Отговор
    И безплатно да е,па че си краднем!

    09:36 20.02.2026

  • 109 Още не сме стигнали дъното

    8 2 Отговор
    Щом има толкоз много кандидати за министри и за премиери да не говорим за вицепремиери. Служебно правителство с трима никому неизвестни вицета като че ще векуват там.

    09:36 20.02.2026

  • 110 Парадокс БГ

    3 3 Отговор
    На Мафията все й е неудобен НЯКОЙ министър!

    09:37 20.02.2026

  • 111 А забраната

    4 1 Отговор
    5 години,да не се занимава с избори???

    Коментиран от #116

    09:37 20.02.2026

  • 112 Шарлатани ООД

    6 1 Отговор
    Продължаваме πедерастията !

    09:38 20.02.2026

  • 113 Ганайка

    3 1 Отговор
    Цицелко е добро момче....

    09:38 20.02.2026

  • 114 Абе човек

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Затова!":

    Мисли бе,чети бе.Няма да ти платят,ако пишеш глупости.Излизат факти,които са ДОКАЗАНИ с документи.

    09:39 20.02.2026

  • 115 ППДБ

    6 1 Отговор
    Важното е да заметем Петрохан!

    Коментиран от #121

    09:39 20.02.2026

  • 116 Тая забрана не е ли във връзка

    6 1 Отговор

    До коментар #111 от "А забраната":

    с насилствено мърсуване с африкански деца?

    09:39 20.02.2026

  • 117 Организират да ти кажа

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Земеделието":

    Хората ако не могат да бъдат лекувани или ако им изкопуват продукцията за без пари и вноса им подбива пазара как мислиш за кого ще гласуват.

    Коментиран от #122

    09:40 20.02.2026

  • 118 Служебните кабинети

    3 4 Отговор
    Са най-голямата измислица в Конституцията 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Куче влачи - диря няма. 😂😂😂
    Поне сега има действащ парламент да ги контролира нещо. Иначе Боташ 2, 3, 4.....
    А иначе предсрочните избори трябва да се премахнат категорично. Не може през 3 месеца да ходим на избори. Това е държава, а не реалити шоу😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Ако се иска вот на недоверие трябва да се предложи алтернативен кабинет, които да се гласува в парламента. Като няма алтернатива си кара стария. Мандатът е 4 години.🧐🧐🧐🧐
    Писна ми от избори и едни и същи хора пак. Няма Исус да се появи в парламента. Само трошиме пари за глупости. ТОВА СА ХОРАТА. НЯМА ДРУГИ. ТАКИВА СМЕ ВСИЧКИ, НО НЕ ИСКАМЕ ДА СИ ГО ПРИЗНАЕМ 🧐🧐🧐🧐🧐

    Коментиран от #127

    09:40 20.02.2026

  • 119 Избори

    5 0 Отговор
    ще правим ,като в Гана!

    09:41 20.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Хомопедофилски скандал

    7 1 Отговор

    До коментар #115 от "ППДБ":

    Не може лесно да се заемете. "Самоубийствата" също. Как ти се струват.

    09:42 20.02.2026

  • 122 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #117 от "Организират да ти кажа":

    нама да гласуват за ненормалните украинстващи ЕС-сектантни от ППДБ.

    09:43 20.02.2026

  • 123 Соломонови Паси

    2 5 Отговор

    До коментар #104 от "Така е":

    Запрянов има енергията на лейтенант и мъдростта на генерал.Не напразно Гюров е поискал единствено той да остане от предишното правителство.Хайде,дай да не разбираме от всичко,а?!

    Коментиран от #136

    09:44 20.02.2026

  • 124 помним,помним

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "От алчност за власт":

    По повод сестрите тогава Надежда се изцепи :"каквото са надробили ,да си го сърбат.Произвеждали са алкохол и са го продавали.И други работи са вършили".До днес помня думите и.Не,не съм роднина на сестрите.Дори не ги познавам.Просто съм един гражданин.Помним и за гаража и сервиза на ЦК на БКП който тя купи за стотинки с цялото западно оборудване.И понеже се беше докоснала до много държавни тайни и дадоха два мандата посланик в Турция за да мълчи.Та тя и другите баби до кога ще работят?Като Цола Драгойчева до 90 годишна възраст ли?Или като Валентина Терешкова която още е депутат и днес всички я мразят защото иска да вдига възрастта за пенсиониране.

    09:45 20.02.2026

  • 125 бай Иван

    5 2 Отговор
    Абе моме, къде дрема като ти го предложи Гюров в състава ? Що не направи една елементарна проверка и да откажеш въобще да го избират? Добре ,че гръмна скандал да се сетиш. Толкова ли не може да поискаш преди да подписваш една елементарна справка какви хора ти предлагат психоболните. А с министри като Трайков /да ходи по бански на конференции да се пече и да го връщат като чувал с картофи изпечен на очила докато участва в международни конференции по енергетика ,или пак да ни обяснява,че нямало нужда ни от електроцентрали ни от атомни реактори щото нямало толкова нужда от енергия / ,? Ами Надето ? . Що не туриха направо крадливата Елена барем да знаем ,че сме потънали тотално . Едната поне краде кремчета не гаражи. И си кажете направо "направихме НПО правителство". А може да му турат слоган "Национално правителство на РБ " и да го регистрират като НПО .Само да внимават да се не изтепат междувременно.

    09:46 20.02.2026

  • 126 Госпожо президент,

    2 5 Отговор
    не слушайте, какво казват чалгарите. Те са от ден до пладне, за последен път до 19 април.

    09:46 20.02.2026

  • 127 По-скоро

    5 0 Отговор

    До коментар #118 от "Служебните кабинети":

    Трябва да забранят на служебни кабинети,да сключват дългосрочни договори напр."Боташ"за 13 години,при условие,че нещата в световен план се менят за дни.

    09:48 20.02.2026

  • 128 Александър 3

    7 1 Отговор
    Тампилиерката се сетила да се побара ! Браво на Гела че я постави на място !

    09:50 20.02.2026

  • 129 Тошко що не го вземат там нещо

    4 1 Отговор
    По културата да млъкне поне малко.

    09:52 20.02.2026

  • 130 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 1 Отговор
    Ако махне Цицелков, трябва да махне и Надето и Запрянката!

    Коментиран от #134, #135, #147

    09:53 20.02.2026

  • 131 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #120 от "Харсъз,":

    Не бе, не съм турбинист. Никога не съм бил турбинист. Хотелиер съм. За да си турбинист, трябва да бачкаш поне 10 години в АЕЦА, да сдадеш суматия изпити, и едва после ставаш турбинист. Станеш ли веднъж турбинист, не те гонят. Всячески гледат да те задържат.
    Аз съм най-известен с това, че най-много мразим да бачкам. За това станах хотелиер. Другите да бачкат за мен.

    09:53 20.02.2026

  • 132 Чула от

    2 1 Отговор
    медиите и готова да подпише указ??? Чула е от 7/8 диванетата и техните еърбеци

    09:54 20.02.2026

  • 133 Земеделието беше десета глуха

    3 1 Отговор
    Добре че не са го забравили и добре че са сложили нов министър нов късмет.

    09:55 20.02.2026

  • 134 Да и

    3 0 Отговор

    До коментар #130 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    да не забравяме Бъчварката, че реално тя е поставена за шеф на лама Гюро.

    09:56 20.02.2026

  • 135 Бъчварката

    4 0 Отговор

    До коментар #130 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Що ще в кабинета на началството ? Нещо приемственост ли ще правят.

    Коментиран от #154

    09:58 20.02.2026

  • 136 СюлейманПуcи

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Соломонови Паси":

    Бай Запрян е отдавна фъснала украистваща деменция. Ако ще пазим неутралитет, редно е да си ходи на пенсия.

    09:58 20.02.2026

  • 137 Нов бардак

    4 0 Отговор
    Със стари шантонерки не става.

    09:59 20.02.2026

  • 138 Искаш

    4 0 Отговор
    Ти да станеш пак министър. Няма начин.

    10:01 20.02.2026

  • 139 Служебната сглобка

    3 1 Отговор
    на Радев, Борисов и Доган още не е заработил вече произведе куп скандали- защитник на педофилията, участник в " инцидент с жена " в Гана, със забрана да наблюдава избори, с минало за употреба на наркотици и алкохол зад волана, защитник на Сектата " Петрохан "- били мили и добри хора, не били хомо и педофили, МВР да ги оставело на мира, сега и македонист имало...

    Смятайте какво ни чака?!

    От Шарлатаните на Радев от ППДБ се чуват нетърпеливи гласове за РЕВАНШИЗЪМ, за политическа чистка в администрацията, да сложат пак техните секретарки, любовници и т.н., както при предишните упарвления на ППДБ,

    Тия ще крадат като за последно!

    10:02 20.02.2026

  • 140 Йотова = Радев

    4 2 Отговор
    се оправдава, понеже явно сгреши!
    Вярва ли някой, че Йотова = Радев не са проучили вимателно пишман- кандидатите? Ако не са ги проучили- още по- зле за тях!
    Йотова = Радев можеше въобще да не подпише указа за служебния кабинет на Гюро Михайлов.

    Както направи Радев = Йотова с кабинета на Ралица Ножарева.

    Имаме прецедент, така че Йотова = Радев не върви.

    10:07 20.02.2026

  • 141 Нов олимпийски рекорд

    3 0 Отговор
    Служебно правителство да не може да си изкара мандата поне до изборите. Добре че има на разположение доста кандидати.

    10:07 20.02.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Излизам да карам ски. Бъдете мили и добри, весели и усмихнати, и нека Бог и Бойко Борисов бъдат с вас. Сполай ви, и останете със здраве. Амин.

    Коментиран от #145

    10:09 20.02.2026

  • 144 Радев дано най сетне

    6 0 Отговор
    Да е разбрал че не трябваше да си напуска поста префсрочно. Че на всичкото отгоре го направи в най неподходящ момент.

    10:09 20.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Порно

    0 0 Отговор
    Човека е безукорно честен, като барне нещо, винаги се отчита на когото трябва, и не казва на кого се е отчел.

    10:39 20.02.2026

  • 147 Лалю

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Надето и Стареца знаят много.А този зевзек го пуснаха просто като на покер наддаване.Ако мине,мине.Е,не мина.

    Коментиран от #153

    10:58 20.02.2026

  • 148 Умереният

    2 0 Отговор
    Туй пловдивско недоразумение Тошко (не африкански),защо не млъкне.Не го познавам кандидатът за държавната софра Цицелков,но Тошко,О той горкият(жалко че е от ГДЕК),като че ли е завършил някое ТВУ.Тобивс интелект,ама нулев.

    11:13 20.02.2026

  • 149 Ъ?!!!

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дрънкаш глупости!":

    "Не забравяйте, че служебното правителство е само за 2 месеца! "
    А ти не забравяй, че ИМЕННО СЛУЖЕБНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ВЪРШАТ НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ГАДОСТИ, КОИТО ДРУГИТЕ НЕ БИХА ПОСМЕЛИ. Точно, защото са за кратко време. После, подобаващо възнаградени изчезват, ни лук яли, ни мерисАли.

    11:22 20.02.2026

  • 150 ОЛГА

    1 0 Отговор
    Ще подписваТЕ и други укази,не само за паспорти и освобождаване на затворници,срешу вношителни суми госпожа Йотова - Прокопиева!

    11:25 20.02.2026

  • 151 ОЛГА

    1 0 Отговор
    Ще подписваТЕ и други укази,не само за паспорти и освобождаване на затворници,срешу внушителни суми за лични и кадрови облаги госпожа Йотова - Прокопиева!

    11:27 20.02.2026

  • 152 Хмм

    2 0 Отговор
    и всичко това беше направено точно от ПП-ДБ, как се радваше Асен Василев, че и служебните правителства ще са техни, но нямаха кадри и възстановиха всички от ГЕРБ и пеевското ДПС, защото мислеха че са слаби и послушни, така в листата им са само от ГЕРБ и ДПС, като отказаха от ГЕРБ борисов очакваше пак Главчев и победа, но Гюров се съгласи и така остана единственият избор, пеевски се усети и неговите лелки също се съгласиха, но да си човек на пеевски е лошо по презумпция, а това което правят в момента ПП са камъни в собствената им градина, до края на мандата им ще бъдат намразени наравно с ГЕРБ и ДПС

    13:16 20.02.2026

  • 153 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Лалю":

    Знаят, ама са от отбора на хиените, статуквото , стария бардак или както щеш ги наречи!

    17:13 20.02.2026

  • 154 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "Бъчварката":

    Да. Какво ли ще прави Бъчварката? Освен да духа камината, друго не може да прави.

    17:18 20.02.2026

