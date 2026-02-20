Йотова: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков

Имам резерви спрямо някои министри, казах ги на служебният пример Гюров веднага след като прочете списъка за нов служебен кабинет. Няма как да кажа имената. Някои от министрите ги познавам добре, една част изобщо не познавам. За други имам определени резерви. Това как ще работят ще покаже дали ще ги оправдаят. Това заяви президентът Илияна Йотова в първото си телевизионно интервю като държавен глава.

Този служебен кабинет е резултат от начина, по който беше пременена българската Конституция. От Народното събрание ни казаха - ние ще изберем кандидат за министър-председател, той ще избере министри, вие ще издадете указ, припомни тя в ефира на бТВ.

"Президентът Радев правеше добри служебни кабинети. Те бяха признавани и от политически партии. Дори имаше предложение служебните кабинети да станат редовни. За съжаление тези текстове в Конституцията бяха променени", каза още президентът.

Президентът Йотова коментира и информацията в медиите, че зам.-министър председател за честни избори Стоил Цицелков е бил задържан три пъти.

За мен беше изненада, че ще има зам.-министър председател за честни избори. Няма министър в служебен кабинет, който да не отговаря за честността на изборите. Вероятно заради обществените очаквания, министър-председателят Гюров искаше да сложи акцент, като предложи вицепремиер, който да отговаря за това. Търсеше се някакъв символ, но отдавна ни мина времето на символите, сега е време за конкретна работа, каза още тя.

Аз научих от медиите за някой елементи от биография на Стоил Цицелков. Ако това, което излезе вчера е факт и ми бъде предложено ще подпиша указ за неговата оставка, категорична бе Илияна Йотова.

"Аз мога да разпиша такъв указ само ако имам предложение от служебния премиер Гюров, или ако самият зам.-министър председател поиска", обясни още държавният глава.