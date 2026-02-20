Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бивш играч на Реал Мадрид и Бенфика: Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм

Бивш играч на Реал Мадрид и Бенфика: Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм

20 Февруари, 2026 07:28 1 158 2

  • тоте-
  • бенфика-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • джанлука престиани-
  • винисиус жуниор

Предполагам, че нещо се е случило, но това е старо като футбола

Бивш играч на Реал Мадрид и Бенфика: Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият футболист Тоте, който е играл както за Бенфика (1999/2000), така и за Реал Мадрид, омаловажи последния спорен инцидент с Винисиус Жуниор и Джанлука Престиани в Лисабон, призовавайки за „зрялост“ при справянето със случилото се на „Ещадио да Луш“. В изявление за предаването Despierta San Francisco на Radio MARCA, бившият играч коментира размяната на реплики между бразилеца и аржентинеца, уверявайки, че случаят с расизъм няма да има последствия, тъй като е невъзможно да се докаже.

„Предполагам, че нещо се е случило, но това е старо като футбола“, заяви Тоте, омаловажавайки ситуацията. „На всички ни са казвали ужасни неща и в крайна сметка нищо не се случва. Не съм съгласен с липсата на уважение, но ми е забавно кое неуважение е на първа страница в каталога и кое е на осма. Всички сме били обиждани, замесвайки майките и дъщерите ни“, добави испанецът.

Тоте припомни също, че самият Винисиус понякога покрива устата си, за да говори, и че не всички играчи са светци, визирайки момента, в който бразилецът се обърна към Николас Отаменди. „Представям си, че на Николас Отаменди не му е казал колко добър централен защитник е. Той също е показвал неща с жестове“, коментира той, намеквайки за факта, че Отаменди е посочил татуировката си на световен шампион с Аржентина през 2022 г.

Бившият футболист настоя, че макар да осъжда обидите, е необходим баланс в анализа. „Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм. Осъждам обидите, но ми се струва твърде много шум за случилото се“, подчерта той. Относно възможността играчите да напуснат терена в отговор на обиди, Тоте беше категоричен: „Не съм съгласен с това. Много хора пътуват километри, харчат пари, за да гледат мач. Не може да се напуска теренът. Трябва да се играе и да се покаже, както той направи с великолепния гол, който отбеляза.“

В заключение, Тоте защити тезата, че този тип поведение е присъщо на футбола и че е необходима зрялост, за да се справиш с него. „Това няма да се промени. Футболът е страст и често се казват неща, които не се мислят. Имах колеги от различен цвят на кожата в почти всички отбори и е необходима зрялост. Често противникът го прави, за да те извади от играта, а не от расизъм“, обясни той, завършвайки: „Когато влезеш в тази игра, може да ти се случи това, което се случи и на него.“


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митьо кьора

    1 0 Отговор
    Де го видя на снимката този играч ма Марче с тъмните си очила при това ? А ?
    Аз виждам до колкото мога само един син футболен екип...

    07:41 20.02.2026

  • 2 аман от лизачи на маймуни

    6 0 Отговор
    браво един точен коментар по случая най-после

    08:37 20.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове