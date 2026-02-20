САЩ и Канада изпратиха изтребители заради руски военни самолети край Аляска

Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) съобщи, че е засекло и проследило няколко руски военни самолета, опериращи в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана около Аляска (ADIZ), предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Според организацията са били наблюдавани два стратегически бомбардировача Ту-95, два изтребителя Су-35 и един разузнавателен самолет A-50, действали в зоната.

В отговор NORAD е изпратило два F-16, два F-35, един E-3 и четири самолета KC-135, за да прехванат, идентифицират и ескортират руските машини.

NORAD уточни, че руският авиационен контингент е останал в международното въздушно пространство и не е нарушил американското или канадското въздушно пространство. Самолетите са били ескортирани до излизането им от зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска.