САЩ и Канада изпратиха изтребители заради руски военни самолети край Аляска

Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) съобщи, че е засекло и проследило няколко руски военни самолета, опериращи в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана около Аляска (ADIZ), предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.
Според организацията са били наблюдавани два стратегически бомбардировача Ту-95, два изтребителя Су-35 и един разузнавателен самолет A-50, действали в зоната.
В отговор NORAD е изпратило два F-16, два F-35, един E-3 и четири самолета KC-135, за да прехванат, идентифицират и ескортират руските машини.
NORAD уточни, че руският авиационен контингент е останал в международното въздушно пространство и не е нарушил американското или канадското въздушно пространство. Самолетите са били ескортирани до излизането им от зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #18
08:56 20.02.2026
2 време е
08:57 20.02.2026
3 Хах
Войната е между Русия Китай и англосаксите. Украйна е полигона с пушечно бандерско мЯсо.
Коментиран от #10, #15, #16
08:58 20.02.2026
4 ИМАЛО Е .....
08:59 20.02.2026
5 Колко гадно
Коментиран от #8, #9
08:59 20.02.2026
6 Мечката
09:01 20.02.2026
7 Русня имат ли още самолети
Явни са оставели малко за да плашат пилците
09:02 20.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Обичам
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да страдаш сурво! Ха ха ха
Коментиран от #17
09:07 20.02.2026
14 Украинско е
До коментар #10 от "Мясото май е Руско":1: 50в полза на Русия, в ущърб на Покрайна.
09:11 20.02.2026
15 Омазана ватенка
До коментар #3 от "Хах":Абе нали щеше да умиргаш за лева?
09:12 20.02.2026
16 Руснак без крак
До коментар #3 от "Хах":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!
09:13 20.02.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Обичам":Мий си там с кеф чиниите и сменяй с кеф памперси на бабичките 😀
Кефи се как аз снощи пак страдах на терасата си с Узо, маслинки, гръцка салата под шума на вълните на метри от брега❗
А сега с чаша ароматно кафе и палачинки се МЪЧА да се събудя‼️
09:18 20.02.2026
18 Ердоган
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А другите са същите, който проспаха кацането на, Червения площад. Добре, че пилота не е бил с брада иначе сега нямаше да го има оня цирк на Черния площад
Коментиран от #19, #20, #21, #22
09:24 20.02.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Ердоган":Ти май не си бил роден още❗Нищо общо❗ Самолетът не беше завладян от терористи ❗
Беше малък само с пилота❗
Беше засечен и проверен от бойни самолети ❗
Беше си провокация , защото на площада "случайно" го чакаха журналисти с насочени фотоапарати❗
09:38 20.02.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Ердоган":Циркът беше с два варианта❗
А) Руснаците свалиха нещастен пилот на едномоторен самолет, заблудил се в мъглата❗
Б) Руснаците проспаха навлизане на чужд самолет❗
09:40 20.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Ердоган":Ер баб доган, явно не си бил роден и когато рашките наблюдаваха самолета умишлено забавен и отклонен, който те свалиха секунди преди да напусне тяхното въздушно пространство❗
Що вой се вдигна как самолет с двама добри пилоти , с две системи за навигация, с автоматичен контрол
"се бил заблудил"❗
И когато им обявиха, че са извадили "черната " кутия всичко замлъкна сякаш нищо не е било❗
09:45 20.02.2026
22 Мишел
До коментар #18 от "Ердоган":Чесната е ескортирана от съветски изтребители от границата до Москва. Преценили са, че е безопасна и са получили заповед от най-горе само да я наблюдават отблизо.
09:45 20.02.2026
23 ИЦО
10:27 20.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.