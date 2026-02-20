Новини
САЩ и Канада изпратиха изтребители заради руски военни самолети край Аляска

20 Февруари, 2026 08:52 1 662 25

Американо-канадското командване е ескортирало руските самолети извън зоната за противовъздушна отбрана

САЩ и Канада изпратиха изтребители заради руски военни самолети край Аляска - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) съобщи, че е засекло и проследило няколко руски военни самолета, опериращи в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана около Аляска (ADIZ), предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Според организацията са били наблюдавани два стратегически бомбардировача Ту-95, два изтребителя Су-35 и един разузнавателен самолет A-50, действали в зоната.

В отговор NORAD е изпратило два F-16, два F-35, един E-3 и четири самолета KC-135, за да прехванат, идентифицират и ескортират руските машини.

NORAD уточни, че руският авиационен контингент е останал в международното въздушно пространство и не е нарушил американското или канадското въздушно пространство. Самолетите са били ескортирани до излизането им от зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 5 Отговор
    Абе теА от НОР АД не бяха ли същите дето проспаха няколко самолета вътре в страната им да летят завзети от Т.ерор.исти на 11 септември🤔❗❓

    Коментиран от #18

    08:56 20.02.2026

  • 2 време е

    29 4 Отговор
    Аляска да се прибере у дома

    08:57 20.02.2026

  • 3 Хах

    26 6 Отговор
    Видяха, че в Украйна не могат да победят Русия. Забравиха за 404. Сега се насочиха в друга посока
    Войната е между Русия Китай и англосаксите. Украйна е полигона с пушечно бандерско мЯсо.

    Коментиран от #10, #15, #16

    08:58 20.02.2026

  • 4 ИМАЛО Е .....

    6 2 Отговор
    .....КОМШПРИЦ У ПАМПЕРСО

    08:59 20.02.2026

  • 5 Колко гадно

    9 18 Отговор
    Да те ескортират преди да си нарушил пространството. Все едно охраната да те изхвърли като миризлив клошар от входа на кръчмата

    Коментиран от #8, #9

    08:59 20.02.2026

  • 6 Мечката

    7 21 Отговор
    Страда много. Нито на запад ще ходи, нито на изток, а очаква и китайския да я напрегне от доло

    09:01 20.02.2026

  • 7 Русня имат ли още самолети

    8 23 Отговор
    Падаха като Тухли в Украйна
    Явни са оставели малко за да плашат пилците

    09:02 20.02.2026

  • 13 Обичам

    2 11 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да страдаш сурво! Ха ха ха

    Коментиран от #17

    09:07 20.02.2026

  • 14 Украинско е

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мясото май е Руско":

    1: 50в полза на Русия, в ущърб на Покрайна.

    09:11 20.02.2026

  • 15 Омазана ватенка

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Хах":

    Абе нали щеше да умиргаш за лева?

    09:12 20.02.2026

  • 16 Руснак без крак

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Хах":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!

    09:13 20.02.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Обичам":

    Мий си там с кеф чиниите и сменяй с кеф памперси на бабичките 😀
    Кефи се как аз снощи пак страдах на терасата си с Узо, маслинки, гръцка салата под шума на вълните на метри от брега❗
    А сега с чаша ароматно кафе и палачинки се МЪЧА да се събудя‼️

    09:18 20.02.2026

  • 18 Ердоган

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А другите са същите, който проспаха кацането на, Червения площад. Добре, че пилота не е бил с брада иначе сега нямаше да го има оня цирк на Черния площад

    Коментиран от #19, #20, #21, #22

    09:24 20.02.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ердоган":

    Ти май не си бил роден още❗Нищо общо❗ Самолетът не беше завладян от терористи ❗
    Беше малък само с пилота❗
    Беше засечен и проверен от бойни самолети ❗
    Беше си провокация , защото на площада "случайно" го чакаха журналисти с насочени фотоапарати❗

    09:38 20.02.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ердоган":

    Циркът беше с два варианта❗
    А) Руснаците свалиха нещастен пилот на едномоторен самолет, заблудил се в мъглата❗
    Б) Руснаците проспаха навлизане на чужд самолет❗

    09:40 20.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ердоган":

    Ер баб доган, явно не си бил роден и когато рашките наблюдаваха самолета умишлено забавен и отклонен, който те свалиха секунди преди да напусне тяхното въздушно пространство❗
    Що вой се вдигна как самолет с двама добри пилоти , с две системи за навигация, с автоматичен контрол
    "се бил заблудил"❗
    И когато им обявиха, че са извадили "черната " кутия всичко замлъкна сякаш нищо не е било❗

    09:45 20.02.2026

  • 22 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ердоган":

    Чесната е ескортирана от съветски изтребители от границата до Москва. Преценили са, че е безопасна и са получили заповед от най-горе само да я наблюдават отблизо.

    09:45 20.02.2026

  • 23 ИЦО

    0 3 Отговор
    Раша утече

    10:27 20.02.2026

