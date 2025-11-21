Ивелин Попов слага край на бляскавата си футболна кариера това лято

Българският футбол ще се раздели с една от най-ярките си звезди – Ивелин Попов, който обяви, че след края на настоящия сезон ще окачи бутонките на пирона. 38-годишният полузащитник, оставил незаличима следа както у нас, така и на международната сцена, планира да се отдаде на ново амплоа в света на спорта. В интервю за руското издание „РБ Спорт“ Попов разкри, че след близо две десетилетия на терена е взел решение да прекрати активната си състезателна дейност.

След последния съдийски сигнал през лятото, той ще насочи усилията си към управлението на футбола, като има амбиции да заеме поста спортен директор.

В момента Попов защитава цветовете на Арда (Кърджали), но богатата му визитка включва престижни клубове от България и чужбина.

В родината е играл за Левски, Литекс и Ботев (Пловдив), а зад граница е носил екипите на Спартак Москва, Кубан, Ростов, Рубин и Сочи в Русия, както и на Газиантепспор (Турция) и Фейенорд (Нидерландия).

С националната фланелка Попов е записал впечатляващите 90 мача и е реализирал 18 гола, превръщайки се в един от най-успешните български футболисти на новото хилядолетие.

Попов, който в момента се обучава за треньор, не изключва възможността един ден да се присъедини към ръководството на Спартак Москва – клуб, с който го свързват силни емоции и професионални успехи.

Сбогуването с терена обаче не означава раздяла с футбола – напротив, Ивелин Попов е решен да продължи да допринася за развитието на любимата игра, този път от другата страна на барикадата.