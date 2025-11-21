Новини
Ивелин Попов слага край на бляскавата си футболна кариера това лято

21 Ноември, 2025 16:06 816 4

В момента той се обучава за треньор

Българският футбол ще се раздели с една от най-ярките си звезди – Ивелин Попов, който обяви, че след края на настоящия сезон ще окачи бутонките на пирона. 38-годишният полузащитник, оставил незаличима следа както у нас, така и на международната сцена, планира да се отдаде на ново амплоа в света на спорта. В интервю за руското издание „РБ Спорт“ Попов разкри, че след близо две десетилетия на терена е взел решение да прекрати активната си състезателна дейност.

След последния съдийски сигнал през лятото, той ще насочи усилията си към управлението на футбола, като има амбиции да заеме поста спортен директор.

В момента Попов защитава цветовете на Арда (Кърджали), но богатата му визитка включва престижни клубове от България и чужбина.

В родината е играл за Левски, Литекс и Ботев (Пловдив), а зад граница е носил екипите на Спартак Москва, Кубан, Ростов, Рубин и Сочи в Русия, както и на Газиантепспор (Турция) и Фейенорд (Нидерландия).

С националната фланелка Попов е записал впечатляващите 90 мача и е реализирал 18 гола, превръщайки се в един от най-успешните български футболисти на новото хилядолетие.

Попов, който в момента се обучава за треньор, не изключва възможността един ден да се присъедини към ръководството на Спартак Москва – клуб, с който го свързват силни емоции и професионални успехи.

Сбогуването с терена обаче не означава раздяла с футбола – напротив, Ивелин Попов е решен да продължи да допринася за развитието на любимата игра, този път от другата страна на барикадата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    11 1 Отговор
    Ако на тоя житен бегач кариерата му е бляскава, на Камата и на Бербо каква е?! Този в най добрия случай има прилична кариера, изкара някой лев, видя свят , ама блясък нещо не помня да е имало!

    Коментиран от #4

    16:16 21.11.2025

  • 2 Къде блесна

    6 1 Отговор
    На ръждясалата ти кариера не сложи ли край още преди 10 години или преди да почне

    16:34 21.11.2025

  • 3 Новичок

    1 0 Отговор
    Кое лято ??? Идното или това ??? Пфу... и за журналисти се пишат.

    17:38 21.11.2025

  • 4 Мотиков

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Е разбира се, че не може да се сравнява с Бербатов и Стоиичков, но след 2005 г единствено М. Петров и Ст. Петров имат по-добри кариери. Дори Божинов не постигна такива успехи, макар да игра в големи отбори.Искам да ти кажа,че в Кубан са го носили на ръце итова го знам от мой личен приятел - пресаташе на клуба. заедно с Ив. Петков. Попов е обявен за най-добрия футболист в историята на Кубан и двамата с Петков са в идеалния отбор на Кубан за всички времена според спорт.ру. В Спартак е бил основен играч негов гол е обявен за най-красивия на кръга или може би на първенството, но имал конфликт с треньора. Въобще Попов е такъв тип играч, който прави разликата и в неговия отбор и разликата между неговия и другия отбор, а не като повечето -пълнеж дали ще играе Х или У няма почти никаква разлика! Единствено за което не го одобрявам, че е чалгар и че изпусна дузпата срещу Малта. Иначе за такъв тип футболист ще мечтаем още дълго!

    21:01 21.11.2025

