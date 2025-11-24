Новини
Спортът по ТВ в понеделник (24 ноември)

Спортът по ТВ в понеделник (24 ноември)

24 Ноември, 2025 06:15 1 299 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (24 ноември) - 1
Ивайло Борисов

10.00 Боксинг, боксово събитие от Япония Диема спорт 2

12.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Италия - Германия, групова фаза, мъже Евроспорт 1

15.45 Насаф – Трактор Нова спорт

16.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Италия - Швеция, групова фаза, жени Евроспорт 1

17.30 Ботев (Вр) – Славия Диема спорт

18.00 Ал Духаил – Ал Итихад Диема спорт 2

18.00 Шабаб Ал Ахли – Ал Гарафа Нова спорт

19.15 Баскетбол, Левски – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2

19.30 Торино – Комо МАХ Спорт 3

20.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Полша - Италия, групова фаза, мъже Евроспорт 2

20.15 Ал Ахли – Ал Шарджа Нова спорт

21.30 Реал Сосиедад Б – Валядолид МАХ Спорт 2

21.45 Сасуоло – Пиза МАХ Спорт 3

21.45 Реймс – Монпелие Диема спорт 3

22.00 Еспаньол – Севиля МАХ Спорт 4

22.00 Манчестър Юнайтед – Евертън Диема спорт 2

02.00 НХЛ, НЙ Рейнджърс – Сейнт Луис МАХ Спорт 2

02.00 НБА, Торонто – Кливлънд Диема спорт 2

04.30 НБА, Финикс – Хюстън Диема спорт 3


Оценка 4.2 от 5 гласа.
