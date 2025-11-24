Спортът по ТВ в понеделник (24 ноември)

Почетният президент на Байерн Мюнхен: Искахме Клоп за треньор при нас, виждам го само на терена

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес не вярва, че Юрген Клоп има дългосрочно бъдеще в гиганта за производство на енергийни напитки Ред Б ...