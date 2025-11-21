Новини
Тони Кроос ще бъде отличен с Федерален кръст за заслуги

21 Ноември, 2025 16:47 625 1

Новината предизвика вълна от положителни реакции

Тони Кроос ще бъде отличен с Федерален кръст за заслуги - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германската футболна легенда Тони Кроос, световен шампион от Мондиал 2014, ще получи едно от най-високите отличия на Германия – Федерален кръст за заслуги. Това съобщиха от авторитетната агенция ДПА, като подчертаха, че признанието идва не само заради спортните му постижения, но и заради изключителния му принос към обществото.

Президентът на Германия Франк-Валтер Щайнмайер ще връчи престижния орден на Кроос по време на официалното си посещение в Мадрид следващата седмица. В рамките на тридневната си визита в испанската столица, държавният глава ще посети и легендарния стадион „Сантяго Бернабеу“, където ще се срещне с представители и футболисти на Реал Мадрид – клубът, в който Кроос изигра ключова роля през последните години от кариерата си.

Макар и да е носител на световната купа с националния отбор на Германия и да е печелил безброй трофеи с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид, 35-годишният полузащитник ще бъде отличен най-вече заради своята социална ангажираност. През 2014 година, вдъхновен от желанието да помага, Кроос основава фондация на свое име, която се посвещава на подкрепата на тежко болни деца. Организацията финансира терапии, осигурява жизненоважни медицински уреди и сбъдва малки, но значими мечти на деца, изправени пред сериозни здравословни предизвикателства.

„Ние не просто помагаме – ние даваме надежда и радост в най-трудните моменти“, гласи посланието на фондацията, което ясно отразява мисията на Кроос извън футболните терени.

С това отличие Германия отдава заслужено признание на един от своите най-ярки спортисти, който не спира да вдъхновява с доброта и съпричастност.



  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Чист Ариец.

    16:48 21.11.2025

