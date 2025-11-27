Новини
Tреньорът на Олимпиакос: Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях

27 Ноември, 2025 17:30 485 0

Тези двамата отпред ни нанесоха много щети

Tреньорът на Олимпиакос: Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След четири гола на Килиан Мбапе, от които два след асистенции на Винисиус Жуниор, Олимпиакос отстъпи с 3:4 на Реал Мадрид в двубой от Шампионската лига. Логично след мача испанският наставник на домакините Хосе Луис Мендилибар открои въпросните двама нападатели като главна причина за загубата на тима му.

Той обаче смята, че французинът и бразилецът имат привилегията да не трябва да хвърлят толкова усилия в защитната фаза, защото другите им съотборници компенсират за тях.

“Тези двамата отпред (Мбапе и Винисиус - б.р.) ни нанесоха много щети. Но това е и защото те си почиват много, когато ние владеем топката. Останалите осем играчи на Реал са тези, които се опитват да се отбраняват и да тичат. После, когато те вземат топката, Мбапе и Винисиус Жуниор са свежи, за да тичат, да играят едно на едно… и после реализират почти всичко, което имат като положения“, обясни Мендилибар.

През цялата си кариера 64-годишният специалист е водил само отбори в родната си Испания с изключение на Олимпиакос, на който е начело от почти три години.


