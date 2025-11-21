Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров в битка за престижната награда „Стефан Едберг“

Григор Димитров в битка за престижната награда „Стефан Едберг“

21 Ноември, 2025 20:11 783 1

  • григор димитров -
  • тенис-
  • награда -
  • спортсменство-
  • „стефан едберг“ -
  • atp-
  • карлос алкарас-
  • каспър рууд -
  • оже-алиасим

България отново има повод за гордост

Григор Димитров в битка за престижната награда „Стефан Едберг“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отново се нарежда сред най-големите имена в световния тенис, след като бе номиниран за престижната награда за спортсменство „Стефан Едберг“ на ATP. Отличието, което се присъжда на играчи, демонстрирали изключителен феърплей и уважение към съперниците и спорта, ще бъде връчено през седмицата между 8 и 14 декември.

В надпреварата за тази изключителна чест Димитров ще премери сили с някои от най-ярките звезди на корта – испанския феномен Карлос Алкарас, норвежкия ас Каспър Рууд и канадския талант Феликс Оже-Алиасим.

Любопитен факт е, че именно Григор е настоящият носител на наградата, а Алкарас и Рууд са предишни победители в тази категория.

Сезонът за първата ни ракета бе изпълнен с драматични обрати и истински спортни подвизи. По време на осминафиналите на Уимбълдън Димитров бе на крачка от сензационна победа над тогавашния номер едно в света Яник Синер, повеждайки с два сета. За съжаление, травма в гръдния мускул прекъсна устрема му и го извади от игра за близо четири месеца. Въпреки болката, Григор намери сили да поздрави съдията с дясната си ръка – момент, който се превърна в символ на спортсменството през 2025 година.

След дълго отсъствие, Димитров се завърна на корта по време на Мастърс турнира в Париж, където постигна убедителна победа над Джовани Мпечи Перикар. Въпреки това, физическите неразположения отново напомниха за себе си и българинът бе принуден да се оттегли от надпреварата, с което пропадна дългоочакваният сблъсък с Даниил Медведев.

С номинацията си за „Стефан Едберг“ Григор Димитров за пореден път доказва, че не само спортните успехи, но и човешките качества са в основата на истинското величие в тениса.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    1 0 Отговор
    Оффф,пак ли тая Жигула.

    11:17 22.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ