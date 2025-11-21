Григор Димитров в битка за престижната награда „Стефан Едберг“

Григор Димитров отново се нарежда сред най-големите имена в световния тенис, след като бе номиниран за престижната награда за спортсменство „Стефан Едберг“ на ATP. Отличието, което се присъжда на играчи, демонстрирали изключителен феърплей и уважение към съперниците и спорта, ще бъде връчено през седмицата между 8 и 14 декември.

В надпреварата за тази изключителна чест Димитров ще премери сили с някои от най-ярките звезди на корта – испанския феномен Карлос Алкарас, норвежкия ас Каспър Рууд и канадския талант Феликс Оже-Алиасим.

Любопитен факт е, че именно Григор е настоящият носител на наградата, а Алкарас и Рууд са предишни победители в тази категория.

Сезонът за първата ни ракета бе изпълнен с драматични обрати и истински спортни подвизи. По време на осминафиналите на Уимбълдън Димитров бе на крачка от сензационна победа над тогавашния номер едно в света Яник Синер, повеждайки с два сета. За съжаление, травма в гръдния мускул прекъсна устрема му и го извади от игра за близо четири месеца. Въпреки болката, Григор намери сили да поздрави съдията с дясната си ръка – момент, който се превърна в символ на спортсменството през 2025 година.

След дълго отсъствие, Димитров се завърна на корта по време на Мастърс турнира в Париж, където постигна убедителна победа над Джовани Мпечи Перикар. Въпреки това, физическите неразположения отново напомниха за себе си и българинът бе принуден да се оттегли от надпреварата, с което пропадна дългоочакваният сблъсък с Даниил Медведев.

С номинацията си за „Стефан Едберг“ Григор Димитров за пореден път доказва, че не само спортните успехи, но и човешките качества са в основата на истинското величие в тениса.