Росица Денчева се класира за финала на двойки в Гърция

21 Ноември, 2025 19:26 634 1

18-годишната българка играе в тандем с Елена Бърбулеску от Румъния

Кадър: Нова ТВ
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Росица Денчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Елена Бърбулеску (Румъния) направиха обрат и победиха на полуфиналите с 3:6, 6:3, 10-3 четвъртите поставени Анна Хертел (Полша) и Ева Мари Ворачек (Германия). Срещата продължи 85 минути.

Българката и румънката спечелиха последните седем точки в шампионския тайбрек и триумфираха с победата.


В спор за титлата утре Денчева и Бърбулеску ще играят срещу Лаура Сватикова (Словакия) и Драгиня Вукович (Сърбия).


