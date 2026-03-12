Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Два успеха за Пьотър Несторов в рамките на ден в Херсонисос

12 Март, 2026 22:12 445 0

  • пьотр нестеров-
  • чалънджър -
  • херсонисос -
  • гърция-
  • тенис

Той се класира за четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите на двойки

Два успеха за Пьотър Несторов в рамките на ден в Херсонисос - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният българин постигна четвърта поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл. Нестеров спечели със 7:6(6), 6:2 срещу третия поставен и №246 в световната ранглиста Том Генч (Германия).


Нестеров навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен след драматичен тайбрек. В него националът пропусна три сетбола, но от четвъртата си възможност го спечели с 10:8 точки. Българинът доминира във втората част и със серия от пет поредни спечелени гейма – от 1:2 до 6:2 – триумфира с крайната победа.


Преди този мач Нестеров постигна още две победи в квалификациите и една в основната схема. С доброто си представяне до момента българинът си осигури 11 точки за световната ранглиста, в която е №477 през тази седмица. За място на полуфиналите той ще играе срещу Максим Мрва (Чехия), който в първия кръг елиминира Димитър Кузманов.


Българинът се класира и за полуфиналите на двойки. Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) се наложиха с 3:6, 6:2, 10:4 над четвъртите поставени Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Ян Йермар (Чехия). Нестеров и Овчаренко поведоха с 9:4 в шампионския тайбрек и от първия си мачбол стигнаха до победата.


За място на финала двамата ще играят срещу Константин Битун Кузмин (Франция) и Филип Хенинг (Република Южна Африка). Предната седмица Нестеров и Овчаренко победиха двойката Кузмин и Хенинг на друг турнир в Гърция.


