Сестрите Стоеви с обрат и класиране на четвъртфиналите в Базел

12 Март, 2026 21:32 425 0

Калояна Налбантова не успя да преодолее втория кръг

Сестрите Стоеви с обрат и класиране на четвъртфиналите в Базел - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските бадминтонистки Габриела и Стефани Стоеви демонстрираха характер и воля, след като се пребориха за място сред най-добрите осем на престижния турнир от сериите "World Tour Super 300" в Базел. Надпреварата, която се провежда в швейцарския град и е с внушителен награден фонд от 250 000 долара, привлече елита на световния бадминтон.

Поставени под номер 5 в основната схема, европейските шампионки Стоеви се изправиха срещу тайландската двойка Хатаитип Миджад и Напапакорн Тунгкасатан. Срещата се превърна в истински трилър, продължил 59 минути, в който българките надделяха с резултат 21:11, 19:21, 21:11.

В следващия кръг Габриела и Стефани ще се изправят срещу китайската двойка Лин Фан Ху и Джън Юй-Чъе, които също са сред фаворитките за трофея.

За съжаление, в индивидуалната надпревара Калояна Налбантова не успя да преодолее втория кръг. Младата българка отстъпи на световната №17 Ти Хсян Лин с 11:21, 21:16, 14:21 след 63-минутна битка на корта.


