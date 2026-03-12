Росица Денчева с победи на сингъл и двойки на турнира в Ираклион

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка победи на сингъл с 6:2, 6:7(1), 4:2 и отказване №11 в схемата и №278 в световната ранглиста Катарина Хобгарски (Германия). Двубоят продължи два часа и 38 минути.



Денчева поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българката навакса на четири пъти пасив от пробив, но загуби последвалия тайбрек със 7:1 точки. Третият решителен сет започна с размяна на по два пробива до 2:2, а след това националката стигна до нов брейк за 3:2. Денчева взе подаването си за 4:2, като при този резултат германката прекрати участието си в мача.



На четвъртфиналите Денчева ще играе срещу 15-годишната Яна Ковачкова (Чехия).



В надпреварата на двойки Денчева и Витория Паганети (Италия) продължиха на полуфиналите без игра след отказ на водачките в схемата Аяна Акли и Алура Замарипа (САЩ). В спор за място на финала двете ще срещнат №4 Елена Руксандра Бертя (Румъния) и Луция Чирич Багарич (Хърватия).