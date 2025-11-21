Новини
Елизара Янева на полуфинал след страхотен мач в Търнава

21 Ноември, 2025

18-годишната българка победи №306 в световната ранглиста за жени Амарни Бенкс

Кадър: Нова ТВ
Ангел Лазаров

Тенисистката Елизара Янева изигра нов страхотен мач и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева направи обрат и победи с 4:6, 6:1, 7:6(2) №306 в световната ранглиста за жени Амарни Бенкс (Великобритания). Двубоят продължи 2 часа и 17 минути.


Българката загуби първия сет, но поведе с 5:0 по пътя към успеха във втората част. Янева беше пробита за 2:4 в третата решителна част, но веднага успя да отговори с рибрейк. До края на сета нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек. В него Янева спечели четири поредни точки от 3-2 до 7-2 и триумфира с победата.


Преди този мач Елизара Янева постигна две убедитени двусетови победи, като на старта разгроми с 6:1, 6:1 №387 в света Екатерина Казионова (Русия).


За място на финала Янева ще играе утре срещу №6 в схемата и №258 в света 30-годишна Юрико Лили Миязаки (Великобритания).

Елизара Янева, 438-а в класацията на WTA, има три спечелени титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през месец септември в Пазарджик.


  • 1 Иван от Троян

    1 0 Отговор
    Прасчо къде пък са го взели и него.Не306 ами номер 3 по ядене трябва да е .

    00:08 22.11.2025

