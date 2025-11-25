Нова ера за престижния турнир "Четирите шанци", отварят врати за дамите

Престижният турнир "Четирите шанци" ще включва и състезания за жени от сезон 2026/2027 в Световната купа по ски скокове. Това се случва благодарение на ново споразумение между Австрийската ски федерация и регионалните власти в Тирол за поставяне на ново осветление на стадион "Бергизел" в Инсбрук.

"Това е фантастична новина, която чакахме от известно време. 75-ото издание на турнира "Четирите шанци", насрочено за сезон 2026/2027, ще бъде историческо", заяви ръководителят на организаторите на състезанията Манфред Шутценхофер, цитиран от агенция Ройтерс.

Турнирът "Четирите шанци" се състои от състезания в Оберстдорф, Гармиш-Партенкирхен, Инсбрук и Бишофсхофен, които по традиция се провеждат в последните дни на годината и първите на следващата. Предвид това, че стартовете важат и за класирането за Световната купа, често победителят от "Четирите шанци" печели и трофея в края на сезона. Златен дубъл през 2025 записа австриецът Даниел Чофених.

Според информацията на ДПА, шанците в Германия и Австрия ще бъдат оборудвани с ново осветление, което бе последната пречка за интегрирането на женския ски скок към програмата на легендарния турнир. Очакванията са дамите да се състезават в деня на мъжките квалификации на всеки един от кръговете.