Манчестър Сити и Байерн Мюнхен в надпревара за младата звезда на Фейенорд Дживайро Рийд

Английският шампион Манчестър Сити е насочил вниманието си към изгряващия талант на Фейенорд Дживайро Рийд, съобщава известният италиански журналист Фабрицио Романо. Според последните информации, 19-годишният десен бек е сред основните цели на „гражданите“ за лятото на 2026 година.

Не само Сити обаче следи отблизо развитието на холандския младеж. Германският гранд Байерн Мюнхен също е в играта и вече е провел разговори с представителите на Рийд, като баварците са решени да се преборят за подписа му.

Двата европейски колоса са готови да влязат в ожесточена битка за подписа на обещаващия защитник.

През настоящия сезон Дживайро Рийд впечатлява с изявите си на терена – младокът вече има 15 мача във всички турнири, като е реализирал едно попадение и е записал три асистенции в рамките на 947 игрови минути. С бързината, техниката и хладнокръвието си, той се превръща в един от най-желаните млади футболисти на европейската сцена.

Очаква се интересът към Рийд да нараства с всеки изминал месец, а трансферната сага около него да бъде сред най-обсъжданите теми в следващите години.