Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити и Байерн Мюнхен в надпревара за младата звезда на Фейенорд Дживайро Рийд

Манчестър Сити и Байерн Мюнхен в надпревара за младата звезда на Фейенорд Дживайро Рийд

22 Ноември, 2025 09:11 539 0

  • манчестър сити-
  • байерн мюнхен-
  • дживайро рийд-
  • фейенорд-
  • трансфер-
  • десен бек-
  • футбол-
  • млади таланти-
  • европейски футбол-
  • фабрицио романо

Очаква се интересът към футболистът да нараства с всеки изминал месец

Манчестър Сити и Байерн Мюнхен в надпревара за младата звезда на Фейенорд Дживайро Рийд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Английският шампион Манчестър Сити е насочил вниманието си към изгряващия талант на Фейенорд Дживайро Рийд, съобщава известният италиански журналист Фабрицио Романо. Според последните информации, 19-годишният десен бек е сред основните цели на „гражданите“ за лятото на 2026 година.

Не само Сити обаче следи отблизо развитието на холандския младеж. Германският гранд Байерн Мюнхен също е в играта и вече е провел разговори с представителите на Рийд, като баварците са решени да се преборят за подписа му.

Двата европейски колоса са готови да влязат в ожесточена битка за подписа на обещаващия защитник.

През настоящия сезон Дживайро Рийд впечатлява с изявите си на терена – младокът вече има 15 мача във всички турнири, като е реализирал едно попадение и е записал три асистенции в рамките на 947 игрови минути. С бързината, техниката и хладнокръвието си, той се превръща в един от най-желаните млади футболисти на европейската сцена.

Очаква се интересът към Рийд да нараства с всеки изминал месец, а трансферната сага около него да бъде сред най-обсъжданите теми в следващите години.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ