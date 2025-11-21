Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Диас със строга санкция след инцидента срещу Ашраф Хакими от ПСЖ

21 Ноември, 2025 23:10 1 205 0

Байерн Мюнхен остава без звездата си

Луис Диас със строга санкция след инцидента срещу Ашраф Хакими от ПСЖ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голямо изпитание се изправя пред Байерн Мюнхен, след като един от най-важните им футболисти – Луис Диас – бе наказан с три мача лишаване от състезателни права.

Решението на УЕФА идва след бурния сблъсък с Пари Сен Жермен в Шампионската лига, където баварците триумфираха с 2:1, а Диас се превърна в герой и злодей едновременно. Колумбийското крило блесна с два гола на „Парк де Пренс“, но радостта му бе помрачена от директен червен картон за опасен фаул срещу Ашраф Хакими в началото на второто полувреме. Мароканският защитник на ПСЖ получи контузия в левия глезен и оттогава не е стъпвал на терена в Лига 1.

Въпреки травмата, Хакими бе отличен като най-добър африкански футболист за годината, макар и да се качи на сцената с помощта на тротинетка.

Треньорът на Байерн Венсан Компани първоначално се надяваше, че Диас ще пропусне само гостуването на Арсенал, но суровото наказание означава, че звездата ще отсъства и от ключовите домакинства срещу Спортинг Лисабон (9 декември) и Юнион Сен Жилоаз (21 януари).

Това е сериозен удар по амбициите на германския гранд, който оглавява групата си в Шампионската лига с пълен актив от 12 точки – постижение, което дели с Арсенал и Интер Милано.


