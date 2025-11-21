Люка Шевалие: Всеки мой ход в ПСЖ е под микроскоп

Вратарят на Пари Сен Жермен - Люка Шевалие, разкри пред френските медии, че усеща непрестанен натиск и зорко наблюдение върху представянето си в елитния клуб.

24-годишният страж, който пристигна на „Парк де Пренс“ това лято от Лил, вече има 17 двубоя с екипа на парижани, като в седем от тях не е допуснал гол – впечатляващо постижение за новопривлечен играч.

„Чувствам се като под прожекторите – всяко мое движение, всяка намеса се анализира до най-малкия детайл“, сподели Шевалие в откровено интервю за TF1.

„Тогава осъзнаваш колко безмилостен и взискателен е този свят. Тук няма място за грешки – всичко се вижда, всичко се помни“, допълва вратарят.

Докато Шевалие се утвърждава като първи избор под рамката на вратата, другият нов вратар на ПСЖ – Матвей Сафонов, все още очаква своя дебютен мач за сезона. Конкуренцията е ожесточена, а всяка изява на терена се превръща в изпитание за характер и професионализъм.