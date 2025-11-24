Милан пречупи Интер в Дерби дела Мадонина

Милан се наложи над Интер с 1:0 в дербито на 12-ия кръг на Серия А. Победният гол бе дело на Кристиан Пулишич, а Майк Менян изигра решаваща роля с няколко важни намеси и отразена дузпа.

Интер започна по-активно и още в първите минути Тюрам застраши вратата с удар с глава, но Менян се намеси. „Росонерите“ отговориха чрез Бартезаги, който стреля опасно, но неточно.

В средата на първата част Ачерби удари страничния стълб, а малко по-късно Менян отрази силен шут на Лаутаро Мартинес, отклонявайки топката в гредата.

Милан откри в 54-ата минута, когато Фофана проби през центъра и изведе Салемакерс. Ударът му бе спасен, но Пулишич добави топката за 1:0.

В 70-ата минута ВАР отсъди дузпа за нарушение на Павлович срещу Тюрам. Хакан Чалханоглу изпълни, но Менян отгатна посоката и спаси удара. Малко след това стражът отрази и опасен изстрел на Димарко.

Интер опита финален натиск след корнер в 81-ата минута, но Аканджи не успя да засече центриране на Ачерби и Милан удържа минималната преднина.