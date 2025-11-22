Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арда и ЦСКА 1948 дават старт на съботната програма в efbet Лига

Арда и ЦСКА 1948 дават старт на съботната програма в efbet Лига

22 Ноември, 2025 11:27 571 0

  • арда-
  • цска 1948-
  • efbet лига-
  • мач-
  • арена арда -
  • кърджали -
  • първа лига

Мачът е с начален час 12:00

Арда и ЦСКА 1948 дават старт на съботната програма в efbet Лига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда приема ЦСКА 1948 в първата среща от съботната програма на 16-ия кръг в efbet Лига. Мачът на "Арена Арда" в Кърджали започва в 12:00 ч. и ще бъде предаван на живо по Диема спорт. Главен съдия на двубоя е Васил Минев.

Арда се намира временно на 12-ото място в класирането с 16 точки, като с победата над Лудогорец (3:2) в предходния кръг кърджалийци спряха серията от три мача без успех в първенството. Старши треньорът Александър Тунчев ще може да разчита на завръщащия се след наказание Лъчезар Котев. Аут със сигурност са контузените дългосрочно Георги Николов и Пламен Крачунов, а под въпрос са Ивелин Попов и Давид Акинтола. При последната среща между Арда и ЦСКА 1948 в Кърджали именно домакините излизат победители след 1:0. Автор на гола е вече бившият играч на "небесносините" Станислав Иванов. Това бе и първата и единствена засега победа на Арда за първенство у дома срещу този опонент.

ЦСКА 1948 пристига в Кърджали със самочувствието на актуален втори в класирането на efbet Лига с 30 точки. "Червените" изостават с 5 от лидера Левски и ще търсят задължителен успех на "Арена Арда". Възпитаниците на Иван Стоянов ще се опитат да преборят и серия от две поредни срещи без успех, в които не съумяха да отбележат и гол. Кърджали е сред любимите места за гостуване на ЦСКА 1948, където тимът е с положителен баланс спрямо своите домакини на елитно ниво - 3 победи и 4 равенства срещу само една загуба, която обаче се случи при последната визита през март.

В първия кръг от настоящия сезон ЦСКА 1948 надделя над Арда с 1:0, като автор на единствения гол на стадион "Витоша" в Бистрица бе Атанас Илиев (81').

В деня на мача пропуски ще се продават на касите на "Арена Арда" от 10:00 ч. до края на първото полувреме. Цената на един билет за всички сектори е 10 лева, а такъв за ложата на Сектор А - 20 лв.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ