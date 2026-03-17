Локомотив София разгроми Септември

17 Март, 2026 20:06 496 0

  • локомотив софия -
  • септември софия-
  • първа лига

"Железничарите" се изкачиха на 10-о място във временното класиране

Локомотив София разгроми Септември - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София постигна категорична победа с 3:0 над Септември Сф в отложен двубой от 22-рия кръг на Първа лига. Мачът се проведе на стадион "Локомотив", където домакините демонстрираха класа и безапелационно надделяха над съперника си.

В 35-ата минута напрежението на терена ескалира, когато Валентин Озорнвафор от Септември бе изгонен директно с червен картон за грубо нарушение без топка в наказателното поле, а Локомотив получи дузпа, която Красимир Станоев хладнокръвно реализира, откривайки резултата за "железничарите".

Малко преди почивката, в 45-ата минута, Доминик Янков удвои преднината на Локо София, с което даде сериозно предимство на своя тим още преди второто полувреме.

След подновяването на играта, Райън Бидунга окончателно сложи точка на спора, оформяйки класическото 3:0 в началото на втората част.

След този убедителен успех, Локомотив София се изкачи на 10-о място във временното класиране с актив от 31 точки. Септември, от своя страна, остава на 14-а позиция с 21 точки и продължава да се бори за оцеляване в елита.


