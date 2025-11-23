Новини
Ювентус отново гледа към Едерсон от Аталанта

Ювентус отново гледа към Едерсон от Аталанта

23 Ноември, 2025 09:22

Бразилският полузащитник отново в полезрението на „старата госпожа“

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Туринският гранд Ювентус отново разпалва интереса си към звездата на Аталанта – бразилския халф Едерсон, съобщава авторитетното издание „Гадзета дело спорт“.

През лятото името на южноамериканеца бе свързвано с редица европейски колоси, включително Манчестър Юнайтед, Челси и Интер, а сега „бианконерите“ подготвят нова офанзива за подписа му през зимния трансферен прозорец.

Договорът на Едерсон с „бергамаските“ е валиден до 2027 година, но според последните информации преговорите за удължаването му буксуват. Тази несигурност дава допълнителен тласък на Ювентус да се възползва от ситуацията и да привлече талантливия полузащитник в редиците си.

Въпреки че основната трансферна цел на „старата госпожа“ остава италианският национал Сандро Тонали, неговото преминаване от Нюкасъл изглежда все по-малко вероятно. Именно поради тази причина ръководството на Юве активно проучва алтернативни варианти за подсилване на средната линия, като Едерсон изпъква като един от най-желаните футболисти.


