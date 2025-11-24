Новини
Ювентус отново поглежда към Гранит Джака

24 Ноември, 2025 07:00 640 0

Швейцарският национал впечатлява във Висшата лига и е сред целите на Спалети

Ювентус отново поглежда към Гранит Джака - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус подновява интереса си към Гранит Джака, съобщават италианските медии. Швейцарският полузащитник, който в момента играе за Съндърланд, е сред най-силните попълнения във Висшата лига този сезон и се е превърнал в ключов играч в състава на „черните котки“.

Според информация на “Tuttosport”, изпълнителният директор на “бианконерите” Дамиен Комоли смята, че Джака би бил идеално допълнение за селекцията на Лучиано Спалети, който търси повече опит и стабилност в средната линия.

Този сезон 33-годишният полузащитник има 12 мача във Висшата лига, 3 асистенции и 1 попадение.


