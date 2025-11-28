Спират трансферите на шест отбора от Серия "А"?

Според информация на TuttoMercatoWeb, шест отбора от италианския елит може да се сблъскат с възможността да им бъде спряна регистрацията на нови играчи още през зимния трансферен прозорец. В списъка на застрашените клубове са Наполи, Аталанта, Лацио, Фиорентина, Торино и Дженоа.

Причината за проблема е затягането на регулациите относно така наречените „разширени разходи за работна сила“. Този показател изследва съотношението между личните разходи и приходите на клуба. Съгласно новите правила, ако даден клуб не може да покаже положителен финансов баланс или не осъществи необходимите продажби на играчи, той няма да може да привлича нови футболисти.

Клубовете трябва да представят своите финансови отчети, отразяващи състоянието към 30 септември, до 30 ноември. Въз основа на тези данни лигата ще получи подробен преглед на ситуацията на отборите и може да вземе решение за евентуални санкции.