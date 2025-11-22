Байерн Мюнхен обърна Фрайбург в зрелищен двубой с осем гола на "Алианц Арена"

Байерн Мюнхен демонстрира шампионски характер и разгроми Фрайбург с 6:2 в среща от 11-ия кръг на германската Бундеслига. Домакините изживяха истински шок в началото, но впоследствие показаха класата си и зарадваха феновете с голов спектакъл.

Гостите от Фрайбург стартираха вихрено и изненадаха всички на "Алианц Арена". Още в 12-ата минута Юито Сузуки откри резултата, а само пет минути по-късно Йохан Манзанби удвои преднината на своя тим, хвърляйки в смут баварската публика.

Въпреки ранния двоен удар, Байерн не се предаде. Младият талант Ленарт Карл върна надеждите на домакините с прецизен гол в 22-ата минута. В самия край на първата част Майкъл Олисе възстанови равенството, с което върна усмивките на лицата на феновете.

След почивката баварците излязоха преобразени и поеха пълен контрол над събитията на терена. Въпреки отменен гол на Карл в 52-ата минута, само миг по-късно Дайо Упамекано реализира трети гол за Байерн. Серийният реализатор Хари Кейн също се разписа, като в 60-ата минута направи резултата 4:2.

В 78-ата Николас Джаксън реализира петия гол във вратата на гостите.

В заключителните минути Майкъл Олисе оформи крайното 6:2, с което Байерн затвърди лидерската си позиция в класирането.

Мюнхенският гранд вече има 31 точки и оглавява еднолично таблицата, докато Фрайбург остава на десетото място с 13 пункта.