Пер-Матиас Хьгомо: Отборът на Лудогорец е добре познат в скандинавския футбол

Новият треньор на Лудогорец Пер-Матиас Хьгомо сподели първите си впечатления след пристигането си в България, отбелязвайки, че познава клуба от скандинавския футбол и е впечатлен от базата, което обяснява постигнатите резултати, информира gong.bg.

Той пристига с амбицията да подобри европейското представяне на отбора и е забелязал както високите качества на играчите, така и трудностите, породени от натоварения график и контузиите.

Треньорът изрази желание да изгради силна връзка с футболистите и да се интегрира в клубната култура, подчертавайки важността на развитието и доброто проучване на ключовите фактори за успех.

Пер-Матиас Хьгомо наследява Руи Мота.

Хьогмо притежава дългогодишна треньорска кариера, включваща постове в редица водещи норвежки клубове, както и в националните гарнитури на страната – от младежкия до женския и мъжкия национален отбор. През 2006 г. печели титлата на Норвегия с Розенборг и участва в групите на Шампионската лига. През 2022 г. печели титлата на Швеция с Хекен, а на следващия сезон и Купата на страната. С Хекен участва в групите на Лига Европа.

Любопитен факт от кариерата на специалиста е, че на Олимпиадата в Сидни през 2000 година става шампион с женския национален отбор на Норвегия.

"Последният път, когато бях в България, беше, когато бяхме с националния отбор тук. Отборът на Лудогорец е добре познат в скандинавския футбол. Когато дойдох тук и видях базата, разбрах откъде са дошли тези резултати. 13 години съм бил в националните отбори на жени и мъже. Бил съм и клубен наставник. Намирам за голямо предизвикателство да дойда тук. Имам амбицията отборът да играе все по-добре в Европа. Днес направихме първа тренировка под мое ръководство. Пристигнах вчера в 4:30 сутринта. Бях впечатлен от отбора. Както господин Караманджуков каза, имаме трудности с много контузени играчи. Много са нещата, които влияят на работата. Трудно е за играчите да се адаптират, играейки по 90 минути два пъти в седмицата. Играчите имат страхотни качества и са доста интересни. Искаме да изградим добра връзка с тях. Искам да бъда част от културата. Добре е, когато работим с хора, които искат да се развиват. Когато идваш в нов клуб, е важно да проучиш кое нещо е ключовият фактор. През последните години всички в Лудогорец са се справяли много добре", сподели наставникът при представянето си.

"Една от причините Норвегия да е една от силните държави, е, че имат пет отбора, играещи в Европа. От догодина шампионът ще играе директно в Шампионска лига. Разполагаме с играчи на световно ниво. Това е плод на знания и тренировки. Плод на много инвестиции в академиите. Обучението на тренировките е на много високо ниво. Разликата е голяма, но трябва да работим ежедневно, за да достигнем тези успехи".

"Всички международни мачове изискват различна подготовка. Най-важното е да взимаме добрите практики и да ги прилагаме", завърши Пер-Матиас Хьгомо.