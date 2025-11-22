Новини
Димитър Димитров – Херо с остри думи за ВАР: Знам кой е съдията и връзките му с този клуб

22 Ноември, 2025 20:06

Ботев Пловдив загуби визитата си в София на ЦСКА

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от емоции заля футболната общественост след драматичната загуба на Ботев Пловдив с 1:2 от ЦСКА. Треньорът на „канарчетата“ Димитър Димитров – Херо не скри разочарованието си и отправи сериозни критики към ВАР съдията Волен Чинков. В изявление пред медиите, Херо подчерта, че е наясно с личността зад монитора и намекна за „тесни връзки“ между Чинков и „червените“.

Знам кой е във ВАР (б.р. – Волен Чинков), не съм очаквал да реагира, знам тесните връзки с тоя клуб, нещата са ми пределно ясни", заяви Димитров, визирайки ЦСКА.

Опитният специалист не пропусна да отбележи, че и в редиците на Ботев Пловдив има какво да се желае.

"Преди всичко трябва да погледнем към себе си и да анализираме собствените си грешки“, допълни той.


  • 1 киселкова

    11 1 Отговор
    ко знайш бе ?

    20:08 22.11.2025

  • 2 Варна Морето

    16 2 Отговор
    чинкоф го знаем всички, най гадното корумпе, само гонзо не го знае ..........

    20:19 22.11.2025

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    13 0 Отговор
    Ако дадете едни добри пари ще ви кажа точно и с имена как стоят нещата в българския футбол и кой кого пробутва, срещу колко и т.н. Както и как ритнитопковци и вратари стават "пътни бизнесмени".😎

    20:22 22.11.2025

  • 4 и долен, и болен

    14 1 Отговор
    Долен Чинков трябва да бъде разследван от УЕФА.

    20:32 22.11.2025

  • 5 Сашо

    22 10 Отговор
    Херо отдавна не е никакъв треньор, като падне винаги са му виновни съдиите.

    Коментиран от #6

    20:37 22.11.2025

  • 6 Канар

    10 14 Отговор

    До коментар #5 от "Сашо":

    А какво да каже.Ами те и децата видяха че имаше дузпа за нас,само съдията и Вар не я видяха.Коромпета съдии това е както казва Найденов.

    20:54 22.11.2025

  • 7 Квииик

    4 2 Отговор
    Задача за Офффбет кандидати.
    Колко дузпи трябва да получи отбор " - " сезон 25/26г. за да не играе в баража за изпадане?

    21:20 22.11.2025

  • 8 Тоя пък

    9 6 Отговор
    Върна се и веднага заплака

    21:37 22.11.2025

  • 9 да да

    8 5 Отговор
    Херо-плачков почна мърморските песни....Два месеца и ще го изритат........

    22:13 22.11.2025

  • 10 ШЕФА

    9 6 Отговор
    Този от снимката е най,най,най големият некадърник и клоун в цялата история на футбола в България.Няма абсолютно нито един мач който палячото да е загубил и да не е обвинил съдиите,НО той не е виновен,виновните за съществуването му са глупаци като Локо Пловдив които му дават работа.

    22:42 22.11.2025

  • 11 Обобщаващ

    5 0 Отговор
    Не знаех, че Волен Чинков има толкова фенове. Явно много хора го харесват. Затова и футбола в България е на толкова високо ниво.

    23:29 22.11.2025

  • 12 Фра Диа

    2 2 Отговор
    Негласната "омерта" да се подпират двата софийски тумора продължава с пълна сила. Резултата от тази политика за българския футбол е видим прекрасно. В такива моменти човек оправдава методите и средствата с които Лудогорец мачка софийските тумори.

    01:01 23.11.2025

