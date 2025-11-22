Димитър Димитров – Херо с остри думи за ВАР: Знам кой е съдията и връзките му с този клуб

Вълна от емоции заля футболната общественост след драматичната загуба на Ботев Пловдив с 1:2 от ЦСКА. Треньорът на „канарчетата“ Димитър Димитров – Херо не скри разочарованието си и отправи сериозни критики към ВАР съдията Волен Чинков. В изявление пред медиите, Херо подчерта, че е наясно с личността зад монитора и намекна за „тесни връзки“ между Чинков и „червените“.
Знам кой е във ВАР (б.р. – Волен Чинков), не съм очаквал да реагира, знам тесните връзки с тоя клуб, нещата са ми пределно ясни", заяви Димитров, визирайки ЦСКА.
Опитният специалист не пропусна да отбележи, че и в редиците на Ботев Пловдив има какво да се желае.
"Преди всичко трябва да погледнем към себе си и да анализираме собствените си грешки“, допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
20:08 22.11.2025
20:19 22.11.2025
20:22 22.11.2025
20:32 22.11.2025
Коментиран от #6
20:37 22.11.2025
До коментар #5 от "Сашо":А какво да каже.Ами те и децата видяха че имаше дузпа за нас,само съдията и Вар не я видяха.Коромпета съдии това е както казва Найденов.
20:54 22.11.2025
Колко дузпи трябва да получи отбор " - " сезон 25/26г. за да не играе в баража за изпадане?
21:20 22.11.2025
21:37 22.11.2025
22:13 22.11.2025
22:42 22.11.2025
23:29 22.11.2025
01:01 23.11.2025