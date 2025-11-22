Димитър Димитров – Херо с остри думи за ВАР: Знам кой е съдията и връзките му с този клуб

Вълна от емоции заля футболната общественост след драматичната загуба на Ботев Пловдив с 1:2 от ЦСКА. Треньорът на „канарчетата“ Димитър Димитров – Херо не скри разочарованието си и отправи сериозни критики към ВАР съдията Волен Чинков. В изявление пред медиите, Херо подчерта, че е наясно с личността зад монитора и намекна за „тесни връзки“ между Чинков и „червените“.

Знам кой е във ВАР (б.р. – Волен Чинков), не съм очаквал да реагира, знам тесните връзки с тоя клуб, нещата са ми пределно ясни", заяви Димитров, визирайки ЦСКА.

Опитният специалист не пропусна да отбележи, че и в редиците на Ботев Пловдив има какво да се желае.

"Преди всичко трябва да погледнем към себе си и да анализираме собствените си грешки“, допълни той.