Ювентус се препъна срещу аутсайдера във Флоренция

Двубоят между Фиорентина и Ювентус от 12-ия кръг на италианската Серия "А" завърши без победител – 1:1, като "бианконерите" пропуснаха златна възможност да се доближат до върха. Въпреки че двубоят традиционно предизвиква бурни емоции и ожесточени страсти сред феновете, този път атмосферата на "Артемио Франки" бе по-скоро вяла, а трибуните останаха полупразни – резултат от разочароващото представяне на "виолетовите" през сезона.

В 15-ата минута Ювентус получи шанс да открие резултата от бялата точка, но след намесата на VAR съдията Даниеле Довери отмени отсъдената дузпа, оставяйки гостите с празни ръце. Въпреки това, в самия край на първата част Филип Костич се възползва от неразбирателство в защитата на домакините и изведе торинци напред.

Втората част започна с истински шедьовър – Роландо Мандрагора изстреля топката от далечна дистанция и не остави шансове на вратаря на Ювентус, оформяйки крайното 1:1. Попадението му със сигурност ще бъде сред претендентите за "Гол на сезона" в Калчото.

След този резултат Фиорентина остава закотвена на дъното на класирането с едва 6 точки, докато Ювентус заема шестата позиция с актив от 20 точки.

За "старата госпожа" това равенство е пореден пропуснат шанс да се доближи до лидерите.







