Макс Верстапен с триумф в Лас Вегас: Надпреварата за титлата се разгаря

Вълнуваща вечер под светлините на Лас Вегас донесе нова победа за звездата на „Ред Бул“ – Макс Верстапен, който затегна хватката си в битката за върха във Формула 1. Нидерландският ас демонстрира безупречна скорост и хладнокръвие, като пресече финалната линия първи в 22-рия кръг от шампионата, изминавайки 50-те обиколки за 1 час, 21 минути и 8.429 секунди.

Това е втори успех за 28-годишния Верстапен на легендарната писта в Невада, след като миналата година също се качи на най-високото стъпало на подиума при дебюта на Гран при на Лас Вегас. С този резултат той вече има шест победи през сезона и се доближава опасно близо до лидерите в генералното класиране.

Ландо Норис с „Макларън“ завърши втори, въпреки че стартира от полпозишън. Британецът допусна грешка още в началото, която позволи на Верстапен да поеме контрола над състезанието. Въпреки технически проблеми в последните обиколки, Норис успя да удържи атаките на сънародника си Джордж Ръсел с „Мерцедес“, който финишира трети, само на 2.195 секунди зад него.

Четвъртата позиция бе за Оскар Пиастри („Макларън“), а сензацията на вечерта бе Кими Антонели от „Мерцедес“, който стартира от 17-о място, но с впечатляващо каране се изкачи до петата позиция.

Във временното класиране Ландо Норис води с 408 точки, следван от съотборника си Пиастри с 378. Верстапен вече е трети с 366 точки, а до края на сезона остават само две състезания – в Катар и Абу Даби, като предпоследният кръг ще предложи и спринтова надпревара.