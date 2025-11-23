Новини
Макс Верстапен с триумф в Лас Вегас: Надпреварата за титлата се разгаря

23 Ноември, 2025 09:56

23 Ноември, 2025 09:56 1 247 2

  • лас вегас-
  • ред бул-
  • макс верстапен-
  • формула 1-
  • невада-
  • сащ-
  • ландо норис-
  • оскар пиастри-
  • джордж ръсел

Феновете на Формула 1 могат да очакват истински спектакъл до последната обиколка, тъй като интригата за световната титла е по-жива от всякога

Макс Верстапен с триумф в Лас Вегас: Надпреварата за титлата се разгаря - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер под светлините на Лас Вегас донесе нова победа за звездата на „Ред Бул“ – Макс Верстапен, който затегна хватката си в битката за върха във Формула 1. Нидерландският ас демонстрира безупречна скорост и хладнокръвие, като пресече финалната линия първи в 22-рия кръг от шампионата, изминавайки 50-те обиколки за 1 час, 21 минути и 8.429 секунди.

Това е втори успех за 28-годишния Верстапен на легендарната писта в Невада, след като миналата година също се качи на най-високото стъпало на подиума при дебюта на Гран при на Лас Вегас. С този резултат той вече има шест победи през сезона и се доближава опасно близо до лидерите в генералното класиране.

Ландо Норис с „Макларън“ завърши втори, въпреки че стартира от полпозишън. Британецът допусна грешка още в началото, която позволи на Верстапен да поеме контрола над състезанието. Въпреки технически проблеми в последните обиколки, Норис успя да удържи атаките на сънародника си Джордж Ръсел с „Мерцедес“, който финишира трети, само на 2.195 секунди зад него.

Четвъртата позиция бе за Оскар Пиастри („Макларън“), а сензацията на вечерта бе Кими Антонели от „Мерцедес“, който стартира от 17-о място, но с впечатляващо каране се изкачи до петата позиция.

Във временното класиране Ландо Норис води с 408 точки, следван от съотборника си Пиастри с 378. Верстапен вече е трети с 366 точки, а до края на сезона остават само две състезания – в Катар и Абу Даби, като предпоследният кръг ще предложи и спринтова надпревара.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    6 0 Отговор
    Аз не го гледам това вече отказах се от диемите и сметката падна на половина.

    Коментиран от #2

    10:49 23.11.2025

  • 2 Дмлфлф

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Ми онлайн ги има гратис пич, аз там ги гледам

    12:05 23.11.2025

