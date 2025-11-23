Новини
Пол Погба: „Футболът продължава за мен" – емоционално завръщане след дълга пауза

Пол Погба: „Футболът продължава за мен“ – емоционално завръщане след дълга пауза

23 Ноември, 2025 14:40 751 0

Футболистът направи дебют за Монако

Пол Погба: „Футболът продължава за мен“ – емоционално завръщане след дълга пауза - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След повече от две години далеч от големия футбол, френският полузащитник Пол Погба отново стъпи на терена, този път с екипа на Монако. Въпреки тежката загуба с 1:4 от Рен в 13-ия кръг на Лига 1, завръщането на звездата бе най-обсъжданото събитие на вечерта.

„Това не е краят на моята футболна история. За мен играта продължава“, сподели развълнуваният Погба след последния съдийски сигнал.

Той не скри, че пътят до този момент е бил осеян с изпитания: „Дълго време чаках този миг. Преживях много – не само на терена, но и извън него. Имаше моменти, в които се съмнявах дали ще се върна.“

Погба разкри, че през трудните дни често е бил изправен пред вътрешни битки: „Понякога сякаш дяволът нашепва, че всичко е приключило. Но аз не се предадох. Вярвам в Бог, вярвам в себе си и в способностите си. Знам, че не съм виновен за това, което се случи. Надеждата никога не ме напусна.“

В мача срещу Рен, Погба записа първите си официални минути след цели 811 дни отсъствие. Това бе и дебютът му за Монако, след като последно бе играл през септември 2023 година за Ювентус срещу Емполи.


