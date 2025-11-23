Новини
Люис Хамилтън: „Това е най-тежката ми година във Формула 1“

23 Ноември, 2025

Ферари остава единственият отбор от водещата четворка, който все още не е записал победа през сезон 2025

Люис Хамилтън: „Това е най-тежката ми година във Формула 1“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сезонът във Формула 1 се превърна в истинско изпитание за Люис Хамилтън, който преживява най-неуспешната си година досега, откакто се присъедини към легендарния отбор на Ферари. След като стартира от последната позиция на Гран При на Лас Вегас и финишира едва десети, седемкратният световен шампион не скри разочарованието си.

„Чувствам се наистина зле. Това определено е най-лошият ми сезон. Колкото и да се старая, нещата просто не се получават. Дадох всичко от себе си – както на пистата, така и извън нея“, сподели Хамилтън пред Sky Sports, видимо разочарован от представянето си.

След трансфера си от Мерцедес в началото на годината, Хамилтън все още не е успял да се качи на подиума в нито едно от 22-те състезания до момента. Единственият светъл лъч в кампанията му остава победата в спринтовото състезание в Шанхай през март. Ферари остава единственият отбор от водещата четворка, който все още не е записал победа през сезон 2025.


  • 1 Чуденка

    6 1 Отговор
    Най тежката засега!
    Тепърва ще научава какво точно е:
    Full Ferrari experience.
    :)

    16:28 23.11.2025

  • 2 Алонсо

    4 1 Отговор
    Ферари е пълен провал

    16:37 23.11.2025

  • 3 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Когато Ферари правят добри шосейни автомобили, отбора във Формула 1 куца! Колкото и да са фундаментални като марка, всъщност персонала им е ограничен!

    18:35 23.11.2025

