Люис Хамилтън: „Това е най-тежката ми година във Формула 1“

Сезонът във Формула 1 се превърна в истинско изпитание за Люис Хамилтън, който преживява най-неуспешната си година досега, откакто се присъедини към легендарния отбор на Ферари. След като стартира от последната позиция на Гран При на Лас Вегас и финишира едва десети, седемкратният световен шампион не скри разочарованието си.

„Чувствам се наистина зле. Това определено е най-лошият ми сезон. Колкото и да се старая, нещата просто не се получават. Дадох всичко от себе си – както на пистата, така и извън нея“, сподели Хамилтън пред Sky Sports, видимо разочарован от представянето си.

След трансфера си от Мерцедес в началото на годината, Хамилтън все още не е успял да се качи на подиума в нито едно от 22-те състезания до момента. Единственият светъл лъч в кампанията му остава победата в спринтовото състезание в Шанхай през март. Ферари остава единственият отбор от водещата четворка, който все още не е записал победа през сезон 2025.