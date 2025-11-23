Гьозтепе на Станимир Стоилов и Коджалиеспор не излъчиха победител, ВАР отмени два червени картона

Гьозтепе, воден от опитния Станимир Стоилов, не успя да надделее над упорития тим на Коджалиеспор на свой терен. Двата отбора завършиха при нулево равенство в среща от 13-ия кръг на турската Суперлига, която ще се помни дълго заради спорните съдийски решения и намесата на ВАР.

Още през първата част главният арбитър Али Йълмаз се превърна в главно действащо лице, след като показа два червени картона – решения, които предизвикаха бурни реакции както на терена, така и по трибуните. В крайна сметка, след консултация с видеоасистент-реферите, и двете наказания бяха отменени, а напрежението нарасна още повече.

Гостите от Коджалиеспор демонстрираха тактическа дисциплина и не пропуснаха възможност да забавят темпото, използвайки всяка пауза, за да накъсат ритъма на домакините. Въпреки усилията на Гьозтепе да пробие защитния вал на съперника, голови положения липсваха, а резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

След това равенство, отборът на Стоилов вече има 23 точки и се намира на четвърта позиция във временното класиране, като продължава да се гордее с най-стабилната отбрана в лигата – само шест допуснати попадения от началото на сезона. Коджалиеспор, от своя страна, заема деветото място с актив от 15 точки.