Лийдс без Илия Груев с поредна загуба

23 Ноември, 2025 18:34 673 3

Тимът на българина загуби от Астън Вила

Лийдс без Илия Груев с поредна загуба - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лийдс Юнайтед продължава да се лута в Премиър лийг, след като допусна ново разочарование у дома – този път с 1:2 срещу амбициозния тим на Астън Вила в дванадесетия кръг на шампионата. Българския национал Илия Груев остана резерва и не влезе в игра.

Началото на срещата даде надежда на феновете на Лийдс, след като Лукас Нмеча се разписа още в осмата минута и изведе домакините напред.

Радостта обаче се оказа краткотрайна – веднага след почивката Морган Роджърс възстанови равенството, възползвайки се от прецизен пас на Дониел Мален. В 75-ата тминута Роджърс нанесе втори удар и обърна резултата в полза на бирмингамци.

С поредния неуспех Лийдс се смъкна до 17-ата позиция във временното класиране, събирайки само 12 точки – едва с една повече от застрашения от изпадане Уест Хем. Астън Вила, от своя страна, се изкачи на четвърто място с 19 точки и продължава да мечтае за място в европейските турнири.


  • 1 ГруевСтарши

    1 0 Отговор
    изпадат тия !

    23:59 23.11.2025

  • 2 Пълен некъдърник

    1 0 Отговор
    С Груев и без Груев все тая. С него по-големи загуби.

    00:59 24.11.2025

  • 3 Гонзо

    0 0 Отговор
    Тоя твърдоглавец Фарке докато е пуска Груев няма да има победа

    00:59 24.11.2025

