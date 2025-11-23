Лийдс без Илия Груев с поредна загуба

Лийдс Юнайтед продължава да се лута в Премиър лийг, след като допусна ново разочарование у дома – този път с 1:2 срещу амбициозния тим на Астън Вила в дванадесетия кръг на шампионата. Българския национал Илия Груев остана резерва и не влезе в игра.

Началото на срещата даде надежда на феновете на Лийдс, след като Лукас Нмеча се разписа още в осмата минута и изведе домакините напред.

Радостта обаче се оказа краткотрайна – веднага след почивката Морган Роджърс възстанови равенството, възползвайки се от прецизен пас на Дониел Мален. В 75-ата тминута Роджърс нанесе втори удар и обърна резултата в полза на бирмингамци.

С поредния неуспех Лийдс се смъкна до 17-ата позиция във временното класиране, събирайки само 12 точки – едва с една повече от застрашения от изпадане Уест Хем. Астън Вила, от своя страна, се изкачи на четвърто място с 19 точки и продължава да мечтае за място в европейските турнири.